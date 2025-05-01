Китай обвинил США в пандемии коронавируса

Китай сделал сенсационное заявление о происхождении коронавируса COVID-19 - в Китае заявили, что в пандемии виноваты Штаты, передает NUR.KZ со ссылкой на Daily Mail.

как пишет издание, соответствующий доклад опубликовало Информационное управление Госсовета КНР. В документе говорится, что коронавирус, ставший причиной масштабной пандемии, мог возникнуть не в китайском городе Ухань, а в США.

"Документ, по-видимому, является прямым опровержением возобновившихся атак со стороны предвыборного штаба Трампа, который усилил заявления об утечке COVID из Уханьского института вирусологии (WIV) — лаборатории, известной тем, что в ней проводятся эксперименты с коронавирусом, — назвав это единственным правдоподобным объяснением пандемии", - говорится в материале издания.

В отчете китайские официальные лица заявили, что "правительство США, вместо того чтобы открыто признать свою неудачу в борьбе с COVID-19 и проанализировать свои недостатки, попыталось переложить вину и отвлечь внимание людей, бесстыдно политизируя отслеживание происхождения SARS-CoV-2". В КНР призвали США провести тщательное расследование и дать миру ответ.

"Имеются существенные доказательства того, что COVID-19 мог появиться в Соединенных Штатах раньше, чем официально заявлено, и раньше, чем произошла вспышка в Китае", - говорится в отчете китайского управления.

Издание отмечает, что отчет появился после того, как в начале этого месяца Белый дом запустил новый сайт, посвященный COVID, на котором официально говорится, что коронавирус возник в одной из лабораторий Уханя.

Однако правительство Китая считает, что в январе 2020 года "США знали, что эпидемия нового коронавируса быстро распространяется в пределах их границ", и решили "преуменьшить серьезность эпидемии… [несколько раз] сравнивали Covid-19 с гриппом, заявляя, что однажды он исчезнет сам по себе", пишет СМИ.

"Исследование CDC США показало, что из 7389 образцов серологического обследования, собранных в девяти штатах в период с 13 декабря 2019 года по 17 января 2020 года, 106 были положительными на антитела к SARS-CoV-2. Это говорит о том, что вирус существовал в США до того, как был выявлен первый официальный случай", — говорится в отчете ведомства КНР.

При этом журналисты отмечают, что антитела могли появиться в образцах из-за других видов коронавируса или обычной простуды. Проведенное исследование не может быть доказательством более раненного возникновения коронавируса в США.

Напомним, в 2023 году спецкомитет, созданный при Конгрессе США, начал слушания по делу о происхождении коронавируса. Туда вошли представители республиканского большинства.

Перед этим в ФБР заявили, что пандемия COVID-19, вероятно, была вызвана утечкой из лаборатории в Ухане - ранее ВОЗ называла эту версию маловероятной. Власти Китая резко отреагировали на это заявление.

Примерно в это же время Министерство энергетики США тоже пришло к выводу, что пандемия, вероятнее всего, была спровоцирована в результате утечки вируса из лаборатории. Об этом писала The Wall Street Journal со ссылкой на секретный разведывательный отчет, предоставленный Белому дому и ключевым членам Конгресса.