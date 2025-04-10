Трамп повысил пошлины на товары из Китая до 145 процентов

Президент США Дональд Трамп вновь повысил пошлины на товары из КНР - теперь до 145%, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

Как сообщает издание, в Белом доме заявили, что тарифы США на китайские товары теперь составляют 145%. При этом согласно последнего указа американского президента, пошлины для Пекина были повышены с 84% до 125%.

Представитель Белого дома указал телеканалу, что это идет "в дополнение к 20% пошлины на фентанил", который Трамп ранее ввел для Китая.

Напомним, 2 апреля Трамп объявил о введении пошлин в отношении 185 стран. Тарифы составили от 10 до 50 процентов. В список стран, в отношении которых Штаты ввели пошлин, попал и Казахстан.

Тогда Китай заявил о намерении ввести контрмеры и ввел ответные тарифы в отношении США - дополнительные пошлины в 34% на всю импортируемую продукцию.

После этого Трамп поставил Китаю ультиматум: президент США заявил, что Китай до 8 апреля должен отменить ответные пошлины, в противном случае США введут дополнительные пошлины.

Китай не стал отменять введенные тарифы, в итоге США повысили пошлины до 125%, приостановив при этом введение тарифов для других стран.

Русская служба Би-би-си отмечала, что до этого Китай давал понять, что не собирается уступать перед угрозами со стороны Трампа и поддаваться на "шантаж" Вашингтона. В Пекине заявляли, что будут "бороться до конца" в торговой войне.

При этом на днях президент США Дональд Трамп на брифинге в Овальном кабинете позволил себе назвать председателя КНР Си Цзиньпина своим другом, несмотря на сложившуюся так называемое торговое противостояние между странами.