Председатель КНР Си Цзиньпин обратился к Евросоюзу из-за американских пошлин, передает Центральное телевидение Китая - перевод приводят "РИА Новости".

Пекин и Брюссель должны противостоять одностороннему запугиванию для защиты не только своих интересов, но и международных правил, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

"Китай и ЕС должны выполнять свои международные обязательства, совместно отстаивать тенденцию экономической глобализации и защищать международную торговую среду", - сказал он на встрече с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Пекине.

Китайский лидер также призвал защищать международный порядок.

"В тарифных войнах не будет победителей, идти против всего мира означает изолировать себя", - пояснил Си Цзиньпин.

По его словам, Китай никогда не полагался на чужую милость и не боялся необоснованного давления. Независимо от изменений внешней обстановки, Пекин сохранит уверенность, решимость и сосредоточится на собственных делах, добавил председатель КНР.

Напомним, 2 апреля Трамп объявил о введении пошлин в отношении 185 стран. Тарифы составили от 10 до 50 процентов. В список стран, в отношении которых Штаты ввели пошлин, попал и Казахстан.

Тогда Китай заявил о намерении ввести контрмеры и ввел ответные тарифы в отношении США - дополнительные пошлины в 34% на всю импортируемую продукцию.

После этого Трамп поставил Китаю ультиматум: президент США заявил, что Китай до 8 апреля должен отменить ответные пошлины, в противном случае США введут дополнительные пошлины.

Китай не стал отменять введенные тарифы, в итоге США повысили пошлины до 125%, приостановив при этом введение тарифов для других стран. На днях Дональд Трамп вновь повысил пошлины на товары из КНР - теперь до 145%.

Сегодня стало известно, что Пекин повысил пошлины до 125% на американские товары и далее больше не намерен реагировать на "тарифные игры" Штатов.

Русская служба Би-би-си отмечала, что до этого Китай давал понять, что не собирается уступать перед угрозами со стороны Трампа и поддаваться на "шантаж" Вашингтона. В Пекине заявляли, что будут "бороться до конца" в торговой войне.