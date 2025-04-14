"Китай относится к нам хуже всех": Трамп анонсировал проведение расследования по пошлинам

США проведут расследование, связанное с пошлинами. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social. Речь идет о цепочке поставок полупроводников и электроники, передает NUR.KZ.

"Никто не сможет "соскочить с крючка" за несправедливые торговые балансы и неденежные тарифные барьеры, которые другие страны использовали против нас. Особенно Китай, который на сегодняшний день относится к нам хуже всех", - заявил Дональд Трамп.

Таким образом американский президент прокомментировал ранее введенные торговые пошлины США против КНР и пояснил, что продукты подпадали под существующие 20-процентные пошлины за фентанил. Поэтому они переместились в "другую тарифную корзину".

"Мы рассмотрим поставку полупроводников и электроники в предстоящих расследованиях тарифов, связанных с национальной безопасностью. Было выявлено, что нам нужно производить продукцию в Соединенных Штатах, и что мы не будем заложниками других стран, особенно враждебных торговых государств, таких как Китай, которые сделают все возможное, чтобы проявить неуважение к американскому народу. Мы также не можем позволить им продолжать злоупотреблять нами в торговле, как они делали это десятилетиями", - отмечается в посте Дональда Трампа.

Напомним, 2 апреля Трамп объявил о введении пошлин в отношении 185 стран. Тарифы составили от 10 до 50 процентов. В список стран, в отношении которых Штаты ввели пошлин, попал и Казахстан.

Тогда Китай заявил о намерении ввести контрмеры и ввел ответные тарифы в отношении США - дополнительные пошлины в 34% на всю импортируемую продукцию.

После этого Трамп поставил Китаю ультиматум: президент США заявил, что Китай до 8 апреля должен отменить ответные пошлины, в противном случае США введут дополнительные пошлины.

Китай не стал отменять введенные тарифы, в итоге США повысили пошлины до 125%, приостановив при этом введение тарифов для других стран. На днях Дональд Трамп вновь повысил пошлины на товары из КНР - теперь до 145%.

Позже стало известно, что Пекин повысил пошлины до 125% на американские товары и далее больше не намерен реагировать на "тарифные игры" Штатов.

Русская служба Би-би-си отмечала, что до этого Китай давал понять, что не собирается уступать перед угрозами со стороны Трампа и поддаваться на "шантаж" Вашингтона. В Пекине заявляли, что будут "бороться до конца" в торговой войне.

После этого Си Цзиньпин обратился к Евросоюзу из-за американских пошлин.