Bloomberg: Китай прекращает покупать самолеты Boeing из-за тарифов Трампа

Из-за новых торговых тарифов Дональда Трампа Китай приказал своим авиакомпаниям не принимать дальнейшие поставки самолетов Boeing, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

По информации осведомленных источников, Китай приказал своим авиакомпаниям не принимать дальнейшие поставки самолетов Boeing в рамках ответа в торговой войне с США.

Также сообщается, что Пекин потребовал от китайских перевозчиков прекратить любые закупки авиационного оборудования и деталей у американских компаний, и рассматривает способы оказания помощи авиакомпаниям, которые арендуют самолеты Boeing и сталкиваются с более высокими расходами.

Спор между двумя крупнейшими экономиками мира застал Boeing врасплох, пишут авторы статьи. Хотя ситуация нестабильна и может измениться в любой момент, акции компании упали на 10%, а на складе стоят готовые самолеты, которые изначально предназначались для китайских авиакомпаний.

Добавим, также вчера сообщалось, что Китай приостановил экспорт жизненно важных для промышленности США элементов - минералов и магнитов, необходимых автопроизводителям, производителям аэрокосмической техники, компаниям по производству полупроводников и военным подрядчикам.

Напомним, 2 апреля Трамп объявил о введении пошлин в отношении 185 стран. Тарифы составили от 10 до 50 процентов. В список стран, в отношении которых Штаты ввели пошлин, попал и Казахстан.

Тогда Китай заявил о намерении ввести контрмеры и ввел ответные тарифы в отношении США - дополнительные пошлины в 34% на всю импортируемую продукцию.

После этого Трамп поставил Китаю ультиматум: президент США заявил, что Китай до 8 апреля должен отменить ответные пошлины, в противном случае США введут дополнительные пошлины.

Китай не стал отменять введенные тарифы, в итоге США повысили пошлины до 125%, приостановив при этом введение тарифов для других стран. На днях Дональд Трамп вновь повысил пошлины на товары из КНР - теперь до 145%.

Позже стало известно, что Пекин повысил пошлины до 125% на американские товары и далее больше не намерен реагировать на "тарифные игры" Штатов.

Русская служба Би-би-си отмечала, что до этого Китай давал понять, что не собирается уступать перед угрозами со стороны Трампа и поддаваться на "шантаж" Вашингтона. В Пекине заявляли, что будут "бороться до конца" в торговой войне.

После этого Си Цзиньпин обратился к Евросоюзу из-за американских пошлин.

А Трамп анонсировал проведение расследования по пошлинам.

"Никто не сможет "соскочить с крючка" за несправедливые торговые балансы и неденежные тарифные барьеры, которые другие страны использовали против нас. Особенно Китай, который на сегодняшний день относится к нам хуже всех", - заявил он.