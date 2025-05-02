В США отменили правило о ввозе товаров из Китая до 800 долларов без пошлин

Администрация президента США Дональда Трампа отменила правило о беспошлинном ввозе товаров китайского производства стоимостью до 800 долларов, передает NUR.KZ со ссылкой на New York Times.

В публикации издания отмечается, что в США действует правило, когда ввоз товаров с таможенной стоимостью до 800 долларов не облагается пошлиной. Для этого нужно, чтобы их заказали напрямую физические лица или малый бизнес.

"Администрация Трампа официально устранила лазейку, позволявшую американским покупателям приобретать дешевые товары из Китая без уплаты пошлин", - говорится в материале.

Подчеркивается, что изменения коснутся товаров из материкового Китая и Гонконга. Кроме того, меры распространятся и на товары, поставляемые через другие страны. Для продукции других государство старое правило пока еще действует.