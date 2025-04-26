WSJ: Китай отменяет 125-процентную пошлину на некоторые товары из США

Пекин отменяет 125-процентныепошлины на американские товары в тех секторах, где у него нет альтернатив, передает NUR.KZ со ссылкой на The Wall Street Journal.

Правительство Китая освободило некоторые виды импортных товаров из США, которые стране нечем было заменить или немедленно закупить где-либо еще, от ответных пошлин, сообщает издание со ссылкой на источник.

"Китайские власти сообщили некоторым импортерам американских товаров, что они отменят последние 125%-ные повышения тарифных ставок на некоторые товары из США. Эти продукты включают полупроводники и оборудование для производства микросхем, медицинские изделия и авиационные детали", - отмечается в материале.

В данном случае подчеркивается уязвимость Китая по многим отраслям, особенно в сфере передовых технологий, аэрокосмической и фармацевтической промышленности, где страна по-прежнему зависит от американских ресурсов.

При этом аналогичным образом в начале этого месяца администрация Трампа объявила об освобождении от "взаимных пошлин" на смартфоны, ноутбуки и другую электронику китайского производства, признав зависимость США от Китая в плане поставок таких товаров.

Напомним, 2 апреля Трамп объявил о введении пошлин в отношении 185 стран. Тарифы составили от 10 до 50 процентов. В список стран, в отношении которых Штаты ввели пошлин, попал и Казахстан.

Тогда Китай заявил о намерении ввести контрмеры и ввел ответные тарифы в отношении США - дополнительные пошлины в 34% на всю импортируемую продукцию.

После этого Трамп поставил Китаю ультиматум: президент США заявил, что Китай должен отменить ответные пошлины, в противном случае США введут дополнительные пошлины.

Китай не стал отменять введенные тарифы, в итоге США повысили пошлины до 125%, приостановив при этом введение тарифов для других стран. Позже Трамп вновь повысил пошлины на товары из КНР - до 145%.

Позже стало известно, что Пекин повысил пошлины до 125% на американские товары и далее больше не намерен реагировать на "тарифные игры" Штатов.

Русская служба Би-би-си отмечала, что до этого Китай давал понять, что не собирается уступать перед угрозами со стороны Трампа и поддаваться на "шантаж" Вашингтона. В Пекине заявляли, что будут "бороться до конца" в торговой войне.

После этого Си Цзиньпин обратился к Евросоюзу из-за американских пошлин, а Трамп анонсировал проведение расследования по пошлинам.

На прошлой неделе стало известно, что Китай прекращает покупать самолеты Boeing из-за тарифов Трампа.

Позже американские СМИ писали, что Трамп планирует переговоры о тарифах с 70 странами, чтобы заставить партнеров Штатов оказать давление на Китай и оборвать с ним торговую связь.

После этого Китай выступил с заявлением и потребовал от США решать проблемы посредством диалога и переговоров, а не угрозами.