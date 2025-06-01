Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

США превращают Азиатско-Тихоокеанский регион в пороховую бочку, заявили в Китае

Опубликовано:

Флаги США и Китая
Флаги США и Китая. Иллюстративное фото: Michael Mcdonald/EyeEm via Getty Images

Министерство иностранных дел Китая опубликовало комментарии по поводу высказываний министра обороны США о "китайской угрозе". передает NUR.KZ со ссылкой на иностранное ведомство.

Как сообщается на официальном сайте МИД КНР, в своей речи на саммите Shangri-La Dialogue 31 мая министр обороны США Пит Хегсет неоднократно предупреждал о так называемой "угрозе", которую представляет Китай, и делал негативные комментарии по поводу Тайваня, Южно-Китайского моря и т. д.

В комментарии Китая на это заявляется, что Хегсет намеренно проигнорировал призыв к миру и развитию стран региона, и вместо этого "расхваливал менталитет холодной войны для блоковой конфронтации, очернял Китай клеветническими обвинениями и ложно называл Китай "угрозой".

"Замечания были полны провокаций и были направлены на то, чтобы посеять раздор. Китай осуждает и решительно выступает против них и выразил решительный протест США

Ни одна страна в мире не заслуживает называться гегемонической державой, кроме самих США, которые также являются основным фактором, подрывающим мир и стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Чтобы увековечить свою гегемонию и продвигать так называемую "Индо-Тихоокеанскую стратегию", США разместили наступательное оружие в Южно-Китайском море и продолжают разжигать огонь и создавать напряженность в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что превращает регион в пороховую бочку и вызывает глубокую обеспокоенность стран региона", - говорится в публикации.

Также сообщается, что тайваньский вопрос - это исключительно внутреннее дело Китая.

"Ни одна страна не имеет права вмешиваться. США никогда не должны воображать, что они могут использовать тайваньский вопрос в качестве рычага против Китая. США никогда не должны играть с огнем в этом вопросе.

Китай призывает США полностью соблюдать принцип одного Китая и три совместных китайско-американских коммюнике и прекратить поддерживать и поощрять сепаратистские силы "независимости Тайваня", - говорится в статье МИД КНР.

Также заявляется, что в Южно-Китайском море никогда не было никаких проблем в отношении свободы судоходства и пролета над ним.

"Китай всегда был привержен сотрудничеству со странами, заинтересованными в надлежащем урегулировании разногласий путем диалога и консультаций, при этом защищая территориальный суверенитет Китая, а также морские права и интересы в соответствии с законами и правилами. Именно США являются основным фактором, который наносит ущерб миру и стабильности в Южно-Китайском море.

Китай призывает США в полной мере уважать усилия стран региона по поддержанию мира и стабильности, прекратить преднамеренное разрушение мирной и стабильной обстановки, которую лелеет регион, и прекратить разжигание конфликтов и конфронтации, а также эскалацию напряженности в регионе", - так завершается публикация МИД Китая.

Отметим, что напряженность в отношениях США и Китая наблюдается уже продолжительное время.

Напомним, 2 апреля Трамп объявил о введении пошлин в отношении 185 стран. Тарифы составили от 10 до 50 процентов.

Тогда Китай заявил о намерении ввести контрмеры и ввел ответные тарифы в отношении США - дополнительные пошлины в 34% на всю импортируемую продукцию.

После этого Трамп поставил Китаю ультиматум: президент США заявил, что Китай должен отменить ответные пошлины, в противном случае США введут дополнительные пошлины.

Китай не стал отменять введенные тарифы, в итоге США повысили пошлины до 125%, приостановив при этом введение тарифов для других стран. Позже Трамп вновь повысил пошлины на товары из КНР - до 145%. Позже стало известно, что Пекин повысил пошлины до 125% на американские товары и далее больше не намерен реагировать на "тарифные игры" Штатов.

Русская служба Би-би-си отмечала, что до этого Китай давал понять, что не собирается уступать перед угрозами со стороны Трампа и поддаваться на "шантаж" Вашингтона. В Пекине заявляли, что будут "бороться до конца" в торговой войне.

После этого Си Цзиньпин обратился к Евросоюзу из-за американских пошлин, а Трамп анонсировал проведение расследования по пошлинам. Также стало известно, что Китай прекращает покупать самолеты Boeing из-за тарифов Трампа.

Позже американские СМИ писали, что Трамп планирует переговоры о тарифах с 70 странами, чтобы заставить партнеров Штатов оказать давление на Китай и оборвать с ним торговую связь.

После этого Китай выступил с заявлением и потребовал от США решать проблемы посредством диалога и переговоров, а не угрозами. Однако позже сообщалось, что Китай отменяет 125-процентную пошлину на некоторые товары из США.

В начале мая США отменили правило о беспошлинном ввозе дешевых товаров из Китая.

А Китай обвинил США в пандемии коронавируса: соответствующий доклад опубликовало Информационное управление Госсовета КНР. В документе говорится, что коронавирус, ставший причиной масштабной пандемии, мог возникнуть не в китайском городе Ухань, а в США.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2251092-ssha-prevrashchayut-aziatsko-tihookeanskiy-region-v-porohovuyu-bochku-zayavili-v-kitae/