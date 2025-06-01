США превращают Азиатско-Тихоокеанский регион в пороховую бочку, заявили в Китае

Министерство иностранных дел Китая опубликовало комментарии по поводу высказываний министра обороны США о "китайской угрозе". передает NUR.KZ со ссылкой на иностранное ведомство.

Как сообщается на официальном сайте МИД КНР, в своей речи на саммите Shangri-La Dialogue 31 мая министр обороны США Пит Хегсет неоднократно предупреждал о так называемой "угрозе", которую представляет Китай, и делал негативные комментарии по поводу Тайваня, Южно-Китайского моря и т. д.

В комментарии Китая на это заявляется, что Хегсет намеренно проигнорировал призыв к миру и развитию стран региона, и вместо этого "расхваливал менталитет холодной войны для блоковой конфронтации, очернял Китай клеветническими обвинениями и ложно называл Китай "угрозой".

"Замечания были полны провокаций и были направлены на то, чтобы посеять раздор. Китай осуждает и решительно выступает против них и выразил решительный протест США

Ни одна страна в мире не заслуживает называться гегемонической державой, кроме самих США, которые также являются основным фактором, подрывающим мир и стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Чтобы увековечить свою гегемонию и продвигать так называемую "Индо-Тихоокеанскую стратегию", США разместили наступательное оружие в Южно-Китайском море и продолжают разжигать огонь и создавать напряженность в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что превращает регион в пороховую бочку и вызывает глубокую обеспокоенность стран региона", - говорится в публикации.

Также сообщается, что тайваньский вопрос - это исключительно внутреннее дело Китая.

"Ни одна страна не имеет права вмешиваться. США никогда не должны воображать, что они могут использовать тайваньский вопрос в качестве рычага против Китая. США никогда не должны играть с огнем в этом вопросе.

Китай призывает США полностью соблюдать принцип одного Китая и три совместных китайско-американских коммюнике и прекратить поддерживать и поощрять сепаратистские силы "независимости Тайваня", - говорится в статье МИД КНР.

Также заявляется, что в Южно-Китайском море никогда не было никаких проблем в отношении свободы судоходства и пролета над ним.

"Китай всегда был привержен сотрудничеству со странами, заинтересованными в надлежащем урегулировании разногласий путем диалога и консультаций, при этом защищая территориальный суверенитет Китая, а также морские права и интересы в соответствии с законами и правилами. Именно США являются основным фактором, который наносит ущерб миру и стабильности в Южно-Китайском море.

Китай призывает США в полной мере уважать усилия стран региона по поддержанию мира и стабильности, прекратить преднамеренное разрушение мирной и стабильной обстановки, которую лелеет регион, и прекратить разжигание конфликтов и конфронтации, а также эскалацию напряженности в регионе", - так завершается публикация МИД Китая.

Отметим, что напряженность в отношениях США и Китая наблюдается уже продолжительное время.

Напомним, 2 апреля Трамп объявил о введении пошлин в отношении 185 стран. Тарифы составили от 10 до 50 процентов.

Тогда Китай заявил о намерении ввести контрмеры и ввел ответные тарифы в отношении США - дополнительные пошлины в 34% на всю импортируемую продукцию.

После этого Трамп поставил Китаю ультиматум: президент США заявил, что Китай должен отменить ответные пошлины, в противном случае США введут дополнительные пошлины.

Китай не стал отменять введенные тарифы, в итоге США повысили пошлины до 125%, приостановив при этом введение тарифов для других стран. Позже Трамп вновь повысил пошлины на товары из КНР - до 145%. Позже стало известно, что Пекин повысил пошлины до 125% на американские товары и далее больше не намерен реагировать на "тарифные игры" Штатов.

Русская служба Би-би-си отмечала, что до этого Китай давал понять, что не собирается уступать перед угрозами со стороны Трампа и поддаваться на "шантаж" Вашингтона. В Пекине заявляли, что будут "бороться до конца" в торговой войне.

После этого Си Цзиньпин обратился к Евросоюзу из-за американских пошлин, а Трамп анонсировал проведение расследования по пошлинам. Также стало известно, что Китай прекращает покупать самолеты Boeing из-за тарифов Трампа.

Позже американские СМИ писали, что Трамп планирует переговоры о тарифах с 70 странами, чтобы заставить партнеров Штатов оказать давление на Китай и оборвать с ним торговую связь.

После этого Китай выступил с заявлением и потребовал от США решать проблемы посредством диалога и переговоров, а не угрозами. Однако позже сообщалось, что Китай отменяет 125-процентную пошлину на некоторые товары из США.

В начале мая США отменили правило о беспошлинном ввозе дешевых товаров из Китая.

А Китай обвинил США в пандемии коронавируса: соответствующий доклад опубликовало Информационное управление Госсовета КНР. В документе говорится, что коронавирус, ставший причиной масштабной пандемии, мог возникнуть не в китайском городе Ухань, а в США.