Белый дом решил поднять пошлины для Китая до 104%. Ранее Пекин пообещал "бороться до конца"

Во вторник Белый дом заявил, что решил увеличить пошлину на ввоз товаров из Китая на дополнительные 50%, в результате чего итоговая ставка составит 104%. До этого Китай давал понять, что не собирается уступать перед угрозами со стороны президента США Дональда Трампа, не поддаваться на «шантаж» Вашингтона и «бороться до конца» в торговой войне, не ослабевающей, несмотря на временную стабилизацию пострадавших фондовых рынков.

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Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сказала, что новая ставка начнет действовать в среду, 9 апреля.

О планах ввести дополнительные пошлины в размере 34% на китайский импорт Трамп заявил 2 апреля, в рамках своей торговой войны против почти всех стран мира.

В ответ Китай ввел аналогичные пошлины на американскую продукцию и дал понять, что не планирует уступать Трампу. Новое повышение тарифов — это результат введения ответных пошлин Китаем, следует из заявления Левитт.

До этого Министерство коммерции Китая заявляло, что любые дополнительные пошлины со стороны США вызовут ответные «контрмеры», направленные против американских товаров.

В своем заявлении китайское министерство обвинило администрацию Дональда Трампа в шантаже, подчеркнув, что Пекин «будет бороться до конца», если США «будут продолжать в том же духе».

Тарифы, которые в Вашингтоне называют «зеркальными», в заявлении китайского ведомства названы «необоснованными» и «типичным проявлением одностороннего экономического давления».

Никаких пауз

Заявление Пекина последовало за угрозой Трампа уже в среду повысить тарифы на импорт из Китая еще на 50%. В результаты эти угрозы были выполнены.

Таким образом китайский импорт в США будет обложен 104-процентными пошлинами: 20% президент ввел в марте и еще 34% сверх того — на прошлой неделе.

Министерство коммерции Китая призвало американского президента отменить решения о пошлинах и приступить к переговорам.

Журналисты спросили Трампа, не подумывает ли он о «паузе» во вводе объявленных пошлин в действие, но он ответил отрицательно.

«Мы не рассматриваем [такую паузу]. Мы имеем много-много стран, которые едут на переговоры о сделках с нами, и это будут честные сделки», — сказал президент США.

Во вторник он заявил, что Китай, как и некоторые другие страны, например, Южная Корея, «хочет заключить сделку [по тарифам], очень хочет, но не знает, как начать переговоры». «Мы ждем от них звонка», — говорит Трамп.

Министр финансов США Скотт Бессент, которому Трамп поручил вести эти переговоры, сказал в понедельник телеканалу Fox, что Китай «изолирует себя», отвечая на пошлины Трампа, и что он, Бессент, надеется, что по итогам переговоров с другими странами тарифы для них будут снижены.

Рынок отыгрывает часть потерь, но о стабильности говорить рано

Несмотря на угрозу для всей мировой экономики, которую многие специалисты видят в пошлинах Трампа, а также угрозу нового витка торговой войны отдельно между США и Китаем, биржи во вторник принялись частично отыгрывать большое падение, которое они пережили накануне.

Как объясняет экономический корреспондент Би-би-си, некоторый рост может создать впечатление, что самое худшее на рынках уже позади, но это совсем не обязательно соответствует действительности.

После резкого спада рынки обычно немного отыгрывают назад, поскольку некоторые инвесторы скупают дешевые акции или считают, что падение было слишком быстрым. Однако в результате торгов вторника в Европе фондовый рынок сумел вернуть лишь часть стоимости, потерянной после трамповского «Дня освобождения».

Например, лондонский индекс FTSE 100 закончил вторник с ростом 2,7%, однако он все еще остается на уровне примерно годовой давности. После объявлений о введении тарифов этот индекс потерял более 8,1%.

В начале вторничных торгов в США рынки тоже начали расти, но по итогам дня все же продолжили движение вниз.

Индекс S&P 500 снизился на 1,57%, Dow Jones — на 0,84%, индекс технологических компаний Nasdaq потерял 2,15%.

Акции Tesla Илона Маска потеряли во вторник в цене 5,45%, акции Apple — 5,22%.

Amazon подешевел на 2,88%, а производитель чипов Nvidia — 2,01%.

В понедельник агентство Reuters писало, что компании из индекса S&P 500 за последние дни подешевели на бирже более чем на 5 триллионов долларов, и большая часть этого падения пришлась на американскую «великолепную семерку»: Nvidia, Alphabet, Amazon, Apple, Microsoft, Meta и Tesla.

Индекс Токийской биржи Nikkei 225 вырос в начале торгов утром вторника более чем на 6%, а к середине дня скорректировался до +5,5%. В понедельник он упал на 7,8%.

Выросли и фондовые рынки в Австралии, Южной Корее, а также в Гонконге и Шанхае.

В понедельник большое падение пережили фондовые рынки и Азии, и Европы, и только американские индексы, снижавшиеся на прошлой неделе после объявлений Трампа о торговой войне со всем миром, в начале новой недели держались примерно на прежнем уровне.

Переговоры

Трамп в понедельник заявил, что переговоры о пошлинах с разными странами начнутся немедленно, и в тот же день принял в Белом доме израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

Нетаньяху на публике пообещал, что Израиль устранит дисбаланс в торговле с США, на который жалуется Трамп. «Мы собираемся сделать это очень быстро. И мы собираемся устранить торговые барьеры», — сказал премьер-министр.

Пошлины на израильский импорт в США с 9 апреля по решению Трампа должны вырасти до 17%.

Дональд Трамп написал в своей соцсети, что делегацию на переговоры о пошлинах в Вашингтон отправляет и Япония.

Правительство Японии уже назначило главой делегации на переговорах с США об импортных пошлинах министра экономики Рёсеи Акадзаву.

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Сигеру Исиба договорились о начале этих переговоров, побеседовав в понедельник по телефону.

Скотт Бессент утверждает, что, кроме Японии, запросы о переговорах уже подали еще 50-70 стран.

«Япония — очень важный военный союзник. Она — очень важный экономический союзник, и США имеют богатую историю отношений с ней. Поэтому я предполагаю, что Япония получит приоритет, просто потому что они очень быстро откликнулись», — сказал Бессент.

«Очень-очень плохой Евросоюз»

Глава Еврокомиссии — «правительства» Евросоюза — Урсула фон дер Ляйен в понедельник сказала, что ЕС предложил Трампу обнулить пошлины на автомобили и другую промышленную продукцию.

«[Но] мы всегда готовы ответить контрмерами и защитить наши интересы», — добавила фон дер Ляйен.

Трамп на это ответил, что отмены пошлин на машины и другую промышленную продукцию будет недостаточно, чтобы устранить дефицит в торговле США с Европой, и что Евросоюз вообще был создан, чтобы навредить США.

«Европейский союз ведет себя с нами очень-очень плохо, они не принимают наши автомобили, они не принимают нашу сельскохозяйственную продукцию. Они вообще практически ничего не принимают», — цитирует Трампа агентство AFP.

Пошлины на импорт товаров из Евросоюза в США с 9 апреля по решению Трампа составят 20%.

Трамп добавил, что, по его мнению, чтобы устранить свой перевес в торговле товарами с США, Евросоюз должен закупать гораздо больше американских энергоносителей.