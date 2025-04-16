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"Прекратите угрозы и шантаж": Китай отреагировал на заявление США о 245-процентных пошлинах

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Доллары лежат на фоне флагов США и Китая
Доллары лежат на фоне флагов США и Китая. Иллюстративное фото: pexels.com

Китай требует от США решать проблемы посредством диалога и переговоров, а не угрозами. Об этом сообщил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

"Эту тарифную войну инициировала американская сторона, а ответные меры Китая являются необходимыми для защиты законных прав и интересов страны, а также международной справедливости", - сказал Линь Цзянь.

Спикер подчеркнул, что меры Китая разумны и законны.

"Если США действительно хотят решить проблемы посредством диалога и переговоров, им следует прекратить оказывать сильное давление, угрозы и шантаж, и начать диалог с Китаем на основе равноправия, уважения и взаимной выгоды", - подчеркнул дипломат.

Отметим, что сегодня президент США Дональд Трамп подписал указ о начале расследования по влиянию импорта переработанных критически важных минералов и их производных продуктов на национальную безопасность Штатов. В нем же сообщалось, что "Китаю теперь грозит пошлина на импорт в США в размере до 245%".

Напомним, 2 апреля Трамп объявил о введении пошлин в отношении 185 стран. Тарифы составили от 10 до 50 процентов. В список стран, в отношении которых Штаты ввели пошлин, попал и Казахстан.

Тогда Китай заявил о намерении ввести контрмеры и ввел ответные тарифы в отношении США - дополнительные пошлины в 34% на всю импортируемую продукцию.

После этого Трамп поставил Китаю ультиматум: президент США заявил, что Китай до 8 апреля должен отменить ответные пошлины, в противном случае США введут дополнительные пошлины.

Китай не стал отменять введенные тарифы, в итоге США повысили пошлины до 125%, приостановив при этом введение тарифов для других стран. На днях Дональд Трамп вновь повысил пошлины на товары из КНР - теперь до 145%.

Позже стало известно, что Пекин повысил пошлины до 125% на американские товары и далее больше не намерен реагировать на "тарифные игры" Штатов.

Русская служба Би-би-си отмечала, что до этого Китай давал понять, что не собирается уступать перед угрозами со стороны Трампа и поддаваться на "шантаж" Вашингтона. В Пекине заявляли, что будут "бороться до конца" в торговой войне.

После этого Си Цзиньпин обратился к Евросоюзу из-за американских пошлин, а Трамп анонсировал проведение расследования по пошлинам.

Накануне стало известно, что Китай прекращает покупать самолеты Boeing из-за тарифов Трампа.

А уже сегодня американские СМИ пишут, что президент США Дональд Трамп планирует переговоры о тарифах с 70 странами, чтобы заставить партнеров Штатов оказать давление на Китай и оборвать с ним торговую связь.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2236242-prekratite-ugrozy-i-shantazh-kitay-otreagiroval-na-zayavlenie-ssha-o-245-procentnyh-poshlinah/