"Такие тактики на нас не действуют": Пекин повысил пошлины до 125% на американские товары

Китай повысил пошлины на товары из США с 84 до 125%. Это стало ответом на увеличение американских пошлин до 145% на китайский импорт.

По данным Bloomberg, Китай повысил пошлины на американские товары с 84 до 125% и они вступят в силу уже с 12 апреля.

В Минфине КНР, как пишет издание, заявили, что больше нет "никакой возможности рыночного принятия" американских товаров, экспортируемых в страну по текущим пошлинам. Здесь же назвали действия администрации Дональда Трампа "анекдотом", и Китай больше не считает их достойными противодействия.

"Если американская сторона впоследствии продолжит вводить пошлины на китайские товары, экспортируемые в США, китайская сторона не будет обращать на это внимания", - цитирует издание заявление китайского Минфина.

Euronews пишет, что после этого повышения Китаем пошлин, страна больше не намерена реагировать на тарифные игры США и будет игнорировать их.

"Даже если США продолжат вводить более высокие пошлины, это уже не будет иметь экономического смысла и превратится в анекдот в истории мировой экономики. Однако если США будут продолжать существенно ущемлять интересы Китая, Китай будет решительно контратаковать и бороться до конца", - говорится в заявлении Министерства финансов КНР.

Также, согласно данным издания, представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Пекин не хочет торговых войн, но не боится их.

"Если США хотят решать вопросы путем диалога, они должны прекратить чрезмерное давление и безрассудные меры. Такие тактики на нас не действуют", - сказал он.

Напомним, 2 апреля Трамп объявил о введении пошлин в отношении 185 стран. Тарифы составили от 10 до 50 процентов. В список стран, в отношении которых Штаты ввели пошлин, попал и Казахстан.

Тогда Китай заявил о намерении ввести контрмеры и ввел ответные тарифы в отношении США - дополнительные пошлины в 34% на всю импортируемую продукцию.

После этого Трамп поставил Китаю ультиматум: президент США заявил, что Китай до 8 апреля должен отменить ответные пошлины, в противном случае США введут дополнительные пошлины.

Китай не стал отменять введенные тарифы, в итоге США повысили пошлины до 125%, приостановив при этом введение тарифов для других стран.

Русская служба Би-би-си отмечала, что до этого Китай давал понять, что не собирается уступать перед угрозами со стороны Трампа и поддаваться на "шантаж" Вашингтона. В Пекине заявляли, что будут "бороться до конца" в торговой войне.

При этом на днях президент США Дональд Трамп на брифинге в Овальном кабинете позволил себе назвать председателя КНР Си Цзиньпина своим другом, несмотря на сложившуюся так называемое торговое противостояние между странами.

Накануне Дональд Трамп вновь повысил пошлины на товары из КНР - теперь до 145%.