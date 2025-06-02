Дональд Трамп распространил теорию заговора о "казни Джо Байдена"

Президент США Дональд Трамп сделал репост теории, которая гласит, что экс-глава страны Джо Байден был якобы казнен в 2020 году, а вместо него используют "клонов", передает NUR.KZ.

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Трамп на своей странице в Truth Social распространил теорию заговора о том, что бывший президент страны Джо Байден якобы был якобы казнен в 2020 году, а вместо него используют "клонов" или "роботизированных существ".

"Нет никакого Джо Байдена - казненного в 2020 году. Клоны Байдена, двойники и роботизированные бездушные безмозглые существа - вот что вы видите. Демократы не видят разницы", - говорится в сообщении пользователя под ником llijh, которым поделился Дональд Трамп.

Напомним, 19 мая этого года стало известно, что бывшему президенту США Джо Байдена диагностировали агрессивную форму рака предстательной железы. Метастазы уже распространились на кости.

В тот же день президент США Дональд Трамп поддержал своего предшественника Джо Байдена, которому диагностировали рак простаты. Затем Джо Байден опубликовал фото с супругой и кошкой, прокомментировав информацию о своем диагнозе.

Недавно экс-врач Белого дома заявил, что Байдену осталось жить от 12 до 18 месяцев.