Правительство США договорилось о "перемирии" в торговой войне с Китаем

США и КНР заключили торговое перемирие, приостановив введенные друг против друга товарные пошлины на 90 дней и договорившись продолжить переговоры, передает NUR.KZ со ссылкой на Белый дом.

Как сообщается на официальном сайте Белого дома США, правительство США и КНР обязуются до 14 мая 2025 года предпринять следующие действия:

Соединенные Штаты изменят применение дополнительной ставки пошлины на товары из Китая путем приостановления действия 24 процентных пунктов этой ставки на первоначальный период в 90 дней, сохранив при этом оставшуюся ставку в размере 10%, и отменят измененные дополнительные ставки пошлин;

Китай соответствующим образом изменит применение дополнительной ставки пошлины на товары из США, путем приостановления 24 процентных пунктов этой ставки на первоначальный период в 90 дней, сохраняя при этом оставшуюся дополнительную ставку в размере 10% на эти товары и отменяя измененные дополнительные ставки пошлин.

Также Китай, как отмечается в сообщении, примет все необходимые административные меры для приостановления или отмены нетарифных контрмер, принятых против Соединенных Штатов с 2 апреля 2025 года.

После выполнения вышеупомянутых действий стороны создадут механизм для продолжения обсуждений экономических и торговых отношений, резюмируется в пресс-релизе Белого дома.

Напомним, ранее американские СМИ сообщали, что администрация Дональда Трампа рассматривает план по снижению пошлин на импорт из Китая с 145% до 50-54%.

Также напомним, 2 апреля Трамп объявил о введении пошлин в отношении 185 стран. Тарифы составили от 10 до 50 процентов.

Тогда Китай заявил о намерении ввести контрмеры и ввел ответные тарифы в отношении США - дополнительные пошлины в 34% на всю импортируемую продукцию.

После этого Трамп поставил Китаю ультиматум: президент США заявил, что Китай должен отменить ответные пошлины, в противном случае США введут дополнительные пошлины.

Китай не стал отменять введенные тарифы, в итоге США повысили пошлины до 125%, приостановив при этом введение тарифов для других стран. Позже Трамп вновь повысил пошлины на товары из КНР - до 145%. Позже стало известно, что Пекин повысил пошлины до 125% на американские товары и далее больше не намерен реагировать на "тарифные игры" Штатов.

Русская служба Би-би-си отмечала, что до этого Китай давал понять, что не собирается уступать перед угрозами со стороны Трампа и поддаваться на "шантаж" Вашингтона. В Пекине заявляли, что будут "бороться до конца" в торговой войне.

После этого Си Цзиньпин обратился к Евросоюзу из-за американских пошлин, а Трамп анонсировал проведение расследования по пошлинам. Также стало известно, что Китай прекращает покупать самолеты Boeing из-за тарифов Трампа.

Позже американские СМИ писали, что Трамп планирует переговоры о тарифах с 70 странами, чтобы заставить партнеров Штатов оказать давление на Китай и оборвать с ним торговую связь.

После этого Китай выступил с заявлением и потребовал от США решать проблемы посредством диалога и переговоров, а не угрозами. Однако позже сообщалось, что Китай отменяет 125-процентную пошлину на некоторые товары из США.

На днях США отменили правило о беспошлинном ввозе дешевых товаров из Китая.

Недавно стало известно высокопоставленные чиновники администрации Трампа и их китайские коллеги намерены провести переговоры по деэскалации торговой войны.