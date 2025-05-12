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Трамп высказался о своей роли в избрании нового Папы Римского

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Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: Annabelle Gordon for The Washington Post via Getty Images

Дональд Трамп прокомментировал в The Truth вопрос американской журналистки ABC News о том, какую роль он сыграл в процессе избрания нового Папы Льва XIV, передает NUR.KZ.

Президент США Дональд Трамп возмутился вопросом американской журналистки ABC News Марты Раддац о том, какую роль он сыграл в процессе избрания нового Папы Льва XIV.

"Так забавно смотреть сегодня утром на фейковых новостях ABC старушку Марту Раддац, которая выпалила, что, по сути, выбор Папы Льва не имеет никакого отношения к Дональду Трампу. Этот вопрос вырвался из ниоткуда, но он был в ее помешанном на Трампе уме", - отмечается в посте американского президента.

Трамп также напомнил, что во время выборов в разных штатах Америки значительное количество голосов отдали ему именно католики.

Недавно президент США Дональд Трамп в разговоре с журналистом пошутил, что хотел бы стать новым Папой Римским, также отметив, что у него нет других предпочтений в выборе кандидатов.

А позже Трамп опубликовал в соцсетях свое сгенерированное с помощью нейросетей изображение в образе Папы Римского.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что новым папой Римским избран Роберт Прево из США - первый американский понтифик в истории. Он взял имя Лев XIV. Новому Папе Римскому 69 лет, он родился и вырос в Чикаго, штате Иллинойс.

Большую часть карьеры Прево провел в качестве миссионера в Южной Америке, в последнее время возглавлял офис Ватикана по назначению епископов.

Стоит отметить, что избрать нового Папу Римского конклав смог лишь с третьей попытки.

Добавим, Папа Римский Франциск скончался 21 апреля в возрасте 88 лет в своей резиденции в Ватикане. Свои соболезнования в связи со смертью Папы выразил глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Мы также писали, что после смерти понтифика Франциска был сформирован круг потенциальных претендентов на должность Папы Римского.

Вскоре стало известно, что конклав по выборам 267-го по счету Папы Римского начнется 7 мая после завершения месс, на которых будут молиться о вечном упокоении покойного Папы Франциска.

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Дональд Трамп
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2243940-tramp-vyskazalsya-o-svoey-roli-v-izbranii-novogo-papy-rimskogo/