ABC News: Катар подарит Трампу "летающий дворец" за 400 млн долларов

Администрация Трампа готовится принять от королевской семьи Катара суперроскошный реактивный самолет Boeing 747-8 за 400 млн долларов, передает NUR.KZ со ссылкой на ABC News.

По данным издания, это, вероятнее всего, будет самый дорогой подарок США от иностранного государства.

"Этот подарок президент сможет использовать в качестве своего нового самолета Air Force One до тех пор, пока он не покинет свой пост. После этого право собственности на самолет перейдет в фонд президентской библиотеки Трампа", - сообщили изданию источники, знакомые с ситуацией.

Ожидалось, что подарок будет объявлен на следующей неделе, когда Трамп посетит Катар в рамках первой зарубежной поездки своего второго срока. Но высокопоставленный чиновник Белого дома сказал, что подарок не будет вручен или подарен, пока президент находится в Катаре на этой неделе.

Отмечается, что самолет Трамп осмотрел еще в феврале в аэропорту во Флориде.

"Этот самолет настолько роскошно оснащен, что его называют "летающим дворцом", - говорится в материале издания.

Издания пишет, что юристы Белого дома и Министерства юстиции подготовили анализ для министра обороны Пита Хегсета, в котором сделан вывод о том, что Министерство обороны имеет законное право принять самолет в качестве подарка и впоследствии передать его библиотеке Трампа, и что это не нарушает законы о борьбе со взяточничеством или запрет Конституции (пункт о вознаграждениях) на принятие подарков любым должностным лицом правительства США "от любого короля, принца или иностранного государства".

К такому же выводу пришли и генпрокурор США и главный юрист Трампа.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на запрос издания ответила, что "любой подарок, предоставленный иностранным правительством, всегда принимается в полном соответствии со всеми законами".

"Администрация президента Трампа привержена полной прозрачности", — добавил Ливитт.

По оценкам экспертов авиационной отрасли, предполагаемая стоимость самолета, который получит в подарок Трамп, составляет около 400 миллионов долларов, и это без учета дополнительного оборудования безопасности связи, которое необходимо будет установить для надлежащей защиты и оснащения борта.