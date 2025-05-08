США и Китай проведут первые торговые переговоры с начала тарифной войны

Высокопоставленные чиновники администрации Трампа и их китайские коллеги намерены провести переговоры по деэскалации торговой войны, пишет CNN.

Как сообщает издание, встреча пройдет на этой неделе. Подчеркивается, что от успеха этих переговоров зависит будущее мировой экономики.

Это будет первая личная встреча китайских и американских чиновников с тех пор, как в марте началась серьезная эскалация тарифов.

По словам главы Минфина США Скотта Бессента, предстоящие переговоры вряд ли приведут к торговой сделке. Однако любая оттепель в торговой войне может стать долгожданным знаком для бизнеса и потребителей.

Отмечается, что тарифы достигли такого высокого уровня, что торговля сократилась в огромных масштабах.

Глава китайского центра Conference Board Альфредо Монтуфар-Хелу также поделился своими ожиданиями от предстоящих переговоров с США.

"Главная цель этой встречи - установить условия для заключения сделки, в том числе путем определения того, что осуществимо для согласования, а что нет. Возможны некоторые быстрые победы, например, временная приостановка тарифов, которая принесет столь необходимое облегчение бизнесу обеих стран", - подчеркнул он.

Издание напомнило, что страны ввели такие пошлины, что компании будут вынуждены платить тарифы, которые более чем в два раза повысят стоимость импортируемых товаров, либо вовсе прекратить продажу.

Напомним, 2 апреля Трамп объявил о введении пошлин в отношении 185 стран. Тарифы составили от 10 до 50 процентов.

Тогда Китай заявил о намерении ввести контрмеры и ввел ответные тарифы в отношении США - дополнительные пошлины в 34% на всю импортируемую продукцию.

После этого Трамп поставил Китаю ультиматум: президент США заявил, что Китай должен отменить ответные пошлины, в противном случае США введут дополнительные пошлины.

Китай не стал отменять введенные тарифы, в итоге США повысили пошлины до 125%, приостановив при этом введение тарифов для других стран. Позже Трамп вновь повысил пошлины на товары из КНР - до 145%. Позже стало известно, что Пекин повысил пошлины до 125% на американские товары и далее больше не намерен реагировать на "тарифные игры" Штатов.

Русская служба Би-би-си отмечала, что до этого Китай давал понять, что не собирается уступать перед угрозами со стороны Трампа и поддаваться на "шантаж" Вашингтона. В Пекине заявляли, что будут "бороться до конца" в торговой войне.

После этого Си Цзиньпин обратился к Евросоюзу из-за американских пошлин, а Трамп анонсировал проведение расследования по пошлинам. Также стало известно, что Китай прекращает покупать самолеты Boeing из-за тарифов Трампа.

Позже американские СМИ писали, что Трамп планирует переговоры о тарифах с 70 странами, чтобы заставить партнеров Штатов оказать давление на Китай и оборвать с ним торговую связь.

После этого Китай выступил с заявлением и потребовал от США решать проблемы посредством диалога и переговоров, а не угрозами. Однако позже сообщалось, что Китай отменяет 125-процентную пошлину на некоторые товары из США.

На днях США отменили правило о беспошлинном ввозе дешевых товаров из Китая.