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NYP: США могут снизить пошлины на китайские товары до 50 процентов

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Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: Getty Images/ Chip Somodevilla / Staff

Администрация Дональда Трампа рассматривает план по снижению пошлин на импорт из Китая с 145% до 50-54%, передает NUR.KZ со ссылкой на New York Post.

Как сообщает издание со ссылкой на источники, американские чиновники приступили к обсуждению плана президента США Дональда Трампа о снижении торговых пошлин на импорт из Китая со 145 до 50%. При этом Вашингтон рассматривает возможность объявить о смягчении данных мер на следующей неделе.

"Американские чиновники обсуждают предложение президента Трампа о снижении карательной пошлины на китайские товары до 50−54%", - говорится в публикации.

Отмечается, что в Белом доме ожидают от предстоящих торговых переговоров успеха, хотя и не исключают их длительности. Пошлины для соседствующих стран Южной Азии будут снижены на 25%, предположили источники газеты.

Напомним, 2 апреля Трамп объявил о введении пошлин в отношении 185 стран. Тарифы составили от 10 до 50 процентов.

Тогда Китай заявил о намерении ввести контрмеры и ввел ответные тарифы в отношении США - дополнительные пошлины в 34% на всю импортируемую продукцию.

После этого Трамп поставил Китаю ультиматум: президент США заявил, что Китай должен отменить ответные пошлины, в противном случае США введут дополнительные пошлины.

Китай не стал отменять введенные тарифы, в итоге США повысили пошлины до 125%, приостановив при этом введение тарифов для других стран. Позже Трамп вновь повысил пошлины на товары из КНР - до 145%. Позже стало известно, что Пекин повысил пошлины до 125% на американские товары и далее больше не намерен реагировать на "тарифные игры" Штатов.

Русская служба Би-би-си отмечала, что до этого Китай давал понять, что не собирается уступать перед угрозами со стороны Трампа и поддаваться на "шантаж" Вашингтона. В Пекине заявляли, что будут "бороться до конца" в торговой войне.

После этого Си Цзиньпин обратился к Евросоюзу из-за американских пошлин, а Трамп анонсировал проведение расследования по пошлинам. Также стало известно, что Китай прекращает покупать самолеты Boeing из-за тарифов Трампа.

Позже американские СМИ писали, что Трамп планирует переговоры о тарифах с 70 странами, чтобы заставить партнеров Штатов оказать давление на Китай и оборвать с ним торговую связь.

После этого Китай выступил с заявлением и потребовал от США решать проблемы посредством диалога и переговоров, а не угрозами. Однако позже сообщалось, что Китай отменяет 125-процентную пошлину на некоторые товары из США.

На днях США отменили правило о беспошлинном ввозе дешевых товаров из Китая.

Недавно стало известно высокопоставленные чиновники администрации Трампа и их китайские коллеги намерены провести переговоры по деэскалации торговой войны.

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Дональд Трамп
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2243409-nyp-ssha-mogut-snizit-poshliny-na-kitayskie-tovary-do-50-procentov/