Когда Швеция и Финляндия вступят в НАТО, предположил Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото: John Thys / AFP / Getty Images

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил мнение, что Швеция и Финляндия станут частью Североатлантического альянса в предстоящем 2023 году, передает DW.

Такое мнение Столтенберг выразил в интервью агентству DPA.

Глава НАТО абсолютно уверен, что текущий процесс ратификации будет завершен своевременно. При этом Столтенберг точных сроков не называл, но предположил, что Турция не станет долго блокировать вступление стран и в скором времени уже ратифицирует протоколы.

С чего начался путь Финляндии и Швеции в НАТО?

После начала войны в Украине 24 февраля в СМИ появилась информация о том, что власти Швеции и Финляндии хотят подать заявку на вступление в НАТО.

В начале мая экс-глава МИД Швеции Анн Линде заявила, что они получат от США гарантии безопасности во время рассмотрения заявки на вступление в альянс.

Против планов Финляндии и Швеции высказался президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, мотивируя это тем, что в этих скандинавских странах действуют члены "Рабочей партии Курдистана" (РПК), которая считается в Турции террористической. Также Анкара выдвинула свои условия по одобрению вступления обеих стран в альянс. Одно из них - страны НАТО и потенциальные кандидаты должны осудить у себя деятельность РПК.

Тем временем премьеры Норвегии, Исландии и Дании в совместном заявлении поддержали вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс.

18 мая 2022 года обе страны официально подали заявки на вступление в НАТО. На фоне события Столтенберг провел встречу с послами Финляндии и Швеции, а Байден принял в Белом доме глав правительств этих стран, назвав подачу заявок историческим событием.

Финляндию и Швецию пригласили на саммит НАТО, который состоялся в Мадриде в конце июня. Одновременно с этим курдская диаспора в Швеции выразила опасение по поводу вступления страны в альянс. А президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что их страна не собирается присоединяться к НАТО без Швеции.

На саммите в Мадриде Турция, Финляндия и Швеция подписали трехсторонний меморандум, который открывает для этих скандинавских стран возможность вступить в альянс. Тем временем Путин предупредил об ответе на размещение баз НАТО в этих странах.

В июле генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил о запуске ратификации членства Финляндии и Швеции в альянсе. Для завершения процесса протоколы о вступлении должны быть ратифицированы парламентами всех стран-членов альянса, которых на данный момент 30.

Летом Эрдоган вновь напомнил Швеции и Финляндии об их обязательствах перед вступлением в альянс. В августе госсекретарь Энтони Блинкен передал НАТО документы о ратификации приема Швеции и Финляндии.

В начале ноября глава НАТО заявил, что Финляндия и Швеция выполнили условия Турции для вступления в альянс.

Какие страны входят в состав НАТО?

Страны-члены НАТО - Албания, Бельгия, Болгария, Канада, Хорватия, Чешская Республика, Дания, Эстония, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Черногория, Нидерланды, Северная Македония, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания, Турция (вступила в 1952 году), Великобритания и США, пишет Британская энциклопедия.

Одной из последних стран, вступивших в альянс в 2020 году, была Северная Македония.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2003231-shvetsiya-i-finlyandiya-vstupyat-v-nato-v-2023-godu-predpolozhil-stoltenberg/