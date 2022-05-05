Швеция получит от США гарантии безопасности во время рассмотрения заявки в НАТО

Анн Линде. Фото: кадр из видео

Глава МИД Швеции Анн Линде заявила, что США готовы предоставить их стране гарантии безопасности на время процесса подачи и рассмотрения заявки на вступление в НАТО, передает SVT.

"После разговора с Энтони Блинкеном и другими сенаторами, ответственными за эти вопросы, могу констатировать, что США заинтересованы в присоединении Швеции и Финляндии в НАТО", – сказала министр иностранных дел Швеции.

Она отметила, что таким образом в Арктике и Балтийском море сложится благоприятная политическая обстановка.

При этом Линде пояснила, что реальные гарантии безопасности Швеции может дать только полноценное членство в НАТО. Однако даже "страхование безопасности", по ее словам, означает, что если Россия совершит негативные действия в сторону Швеции, то "нет ничего такого, что США просто оставили бы незамеченным, ничего не предприняв".

Ранее сообщалось, что Швеция ускорила процесс подачи заявки на вступление в НАТО, а Финляндия замедлила, чтобы оба государства смогли подать заявку одновременно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1968114-shvetsiya-poluchit-ot-ssha-garantii-bezopasnosti-vo-vremya-rassmotreniya-zayavki-v-nato/