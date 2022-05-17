Премьеры Норвегии, Исландии и Дании поддержали вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Премьер Норвегии Йонас Гар Стере. Кадр из видео: YouTube/Arbeiderpartiet

Премьер-министры Норвегии, Исландии и Дании в совместном заявлении поддержали вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс. Заявление опубликовано на сайте норвежского правительства.

Известно, что Норвегия, Исландия и Дания вошли в состав НАТО с самого начала его образования в 1949 году. Наряду с ними в составе альянса также были США, Великобритания, Канада, Бельгия, Франция, Италия, Люксембург, Нидерланды и Португалия.

"Безопасность Финляндии и Швеции важна для нашей безопасности. Вместе с Данией и Исландией Норвегия готова помочь своим скандинавским соседям всеми необходимыми средствами, если они станут жертвами агрессии на своей территории до получения членства в НАТО", - заявил премьер Норвегии Йонас Гар Стере.

В заявлении отмечается, что Финляндия и Швеция соответствуют всем критериям для вступления в НАТО.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1969643-premery-norvegii-islandii-i-danii-podderzhali-vstuplenie-finlyandii-i-shvetsii-v-nato/