Вступление Финляндии и Швеции в НАТО: Столтенберг заявил, что страны выполнили условия Турции

Флаг НАТО. Иллюстративное фото: Omar Havana - Pool / Getty Images

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг во время визита в Анкару призвал к скорейшему членству Финляндии и Швеции. По его словам, страны выполнили все требования Турции, однако турецкая сторона не согласна с этим утверждением.

Накануне на совместной пресс-конференции с турецким министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу Столтенберг заявил, что Финляндия и Швеция должны как можно скорее быть приняты в НАТО и уже выполнили выдвинутые Турцией требования, пишет DW.

Столтенберг также сообщил, что обсудит вопрос присоединения обеих стран к альянсу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. По его словам, их вступление должно состояться, чтобы "послать верный сигнал России".

Тем не менее Мевлют Чавушоглу возразил Йенсу Столтенбергу, заявив, что, хотя в отношениях Турции и Швеции наблюдается прогресс, говорить о скором вступлении обеих скандинавских стран в альянс пока нельзя.

Страны, как заявил политик, не выполнили заявленных требований: в числе главных из них - экстрадиция предполагаемых курдских экстремистов и подозреваемых в причастности к попытке путча 2016 года.

Также турецкая сторона ссылается на то, что Финляндия и Швеция, как она утверждает, поддерживают курдские вооруженные формирования, которые Турция считает террористическими.

В свою очередь генсек НАТО в ответ заявил, что понимает обеспокоенность Турции в этом вопросе и что Финляндия и Швеция "очень заинтересованы" в том, чтобы более тесно сотрудничать с Анкарой в борьбе с "терроризмом".

Напомним, Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО 18 мая. В свою очередь президент Турции (входит в НАТО) Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не считает эту идею хорошей. Он отмечал, что члены "Рабочей партии Курдистана" (РПК) "действуют в этих скандинавских странах". Данная организация запрещена на территории Турции. После Турция озвучила свои требования для вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

В июле страны НАТО подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции. Тем не менее в августе Турция заявила, что Швеция и Финляндия не выполнили условий по НАТО.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1995733-vstuplenie-finlyandii-i-shvetsii-v-nato-stoltenberg-zayavil-chto-strany-vypolnili-usloviya-turtsii/