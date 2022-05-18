Глава НАТО встретится с послами Финляндии и Швеции

Йенс Столтенберг. Фото: Francois Walschaerts/ Getty Images

18 мая глава НАТО Йенс Столтенберг встретится с послами Финляндии и Швеции при альянсе. Об этом говорится в пресс-релизе на официальном сайте.

Столтенберг проведет встречу с послом Финляндии Клаусом Корхоненом и послом Швеции при НАТО Акселем Вернхоффом. Обе страны подадут заявки на вступление в Североатлантический альянс.

Встреча состоится в штаб-квартире в 08:00 часов по времени Брюсселя (12:00 по времени Нур-Султана). Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире.

Информацию о встрече подтвердила официальный представитель НАТО Оана Лунгеску.

Ранее Швеция подписала заявку на вступление страны в НАТО, а парламент Финляндии одобрил вступление страны в альянс.

Тем временем воспротивившаяся их вступлению Турция выдвинула свои требования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1969798-glava-nato-vstretitsya-s-poslami-finlyandii-i-shvetsii/