Глава НАТО встретится с послами Финляндии и Швеции
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18 мая глава НАТО Йенс Столтенберг встретится с послами Финляндии и Швеции при альянсе. Об этом говорится в пресс-релизе на официальном сайте.
Столтенберг проведет встречу с послом Финляндии Клаусом Корхоненом и послом Швеции при НАТО Акселем Вернхоффом. Обе страны подадут заявки на вступление в Североатлантический альянс.
Встреча состоится в штаб-квартире в 08:00 часов по времени Брюсселя (12:00 по времени Нур-Султана). Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире.
Информацию о встрече подтвердила официальный представитель НАТО Оана Лунгеску.
Ранее Швеция подписала заявку на вступление страны в НАТО, а парламент Финляндии одобрил вступление страны в альянс.
Тем временем воспротивившаяся их вступлению Турция выдвинула свои требования.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1969798-glava-nato-vstretitsya-s-poslami-finlyandii-i-shvetsii/