Финляндию и Швецию пригласили на саммит НАТО в Испании
Опубликовано:
На Всемирном экономическом форуме в Давосе премьер-министр Педро Санчес заявил, что Финляндия и Швеция будут присутствовать на предстоящем саммите НАТО, передает РИА Новости.
Финляндия и Швеция уже подали заявки на вступление в альянс.
Саммит НАТО состоится в Мадриде в конце июня.
Санчес ответил утвердительно на вопрос о том, будут ли две страны присутствовать на мероприятии.
"Политическая воля и стремление союзников заключаются в том, чтобы принять в свои ряды эти две страны. Мы ускорим парламентский процесс, чтобы выполнить обязательства перед этими двумя странами", - сказал испанский премьер.
Помимо этого, в Испании состоится неформальный ужин, на котором будет обсуждаться стратегическая концепция развития западных стран до 2030 года. В нем примут участие союзники Испании по НАТО и ЕС.
Испания стала частью НАТО в 1982 году.
Ранее президент Турции назвал условия для поддержки им членства Финляндии и Швеции в НАТО.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1970798-finlyandiyu-i-shvetsiyu-priglasili-na-sammit-nato-v-ispanii/