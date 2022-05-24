Финляндию и Швецию пригласили на саммит НАТО в Испании

Педро Санчес. Фото: Thierry Monasse#51SY ED/Getty Images

На Всемирном экономическом форуме в Давосе премьер-министр Педро Санчес заявил, что Финляндия и Швеция будут присутствовать на предстоящем саммите НАТО, передает РИА Новости.

Финляндия и Швеция уже подали заявки на вступление в альянс.

Саммит НАТО состоится в Мадриде в конце июня.

Санчес ответил утвердительно на вопрос о том, будут ли две страны присутствовать на мероприятии.

"Политическая воля и стремление союзников заключаются в том, чтобы принять в свои ряды эти две страны. Мы ускорим парламентский процесс, чтобы выполнить обязательства перед этими двумя странами", - сказал испанский премьер.

Помимо этого, в Испании состоится неформальный ужин, на котором будет обсуждаться стратегическая концепция развития западных стран до 2030 года. В нем примут участие союзники Испании по НАТО и ЕС.

Испания стала частью НАТО в 1982 году.

Ранее президент Турции назвал условия для поддержки им членства Финляндии и Швеции в НАТО.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1970798-finlyandiyu-i-shvetsiyu-priglasili-na-sammit-nato-v-ispanii/