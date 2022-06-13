Финляндия не планирует вступать в НАТО без Швеции

Саули Ниинисте. Фото: Mikhail Svetlov/Getty Images

Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что их страна не собирается присоединяться к НАТО без Швеции, передают "Известия" со ссылкой на NRK.

Как отметил Ниинисте, если Швеция не решит вопрос с Турцией, которая блокирует вступление двух стран в Североатлантический альянс, то Финляндия поддержит Швецию.

"Я говорю, что дело Швеции – наше. Это означает, что мы идем дальше рука об руку", – сказал президент Финляндии во время пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что выполнит все "зависящее от Турции" по членству Швеции и Финляндии в НАТО, но при определенных условиях. Для этого должны произойти изменения по вопросам, беспокоящим Анкару.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1973799-finlyandiya-ne-planiruet-vstupat-v-nato-bez-shvetsii/