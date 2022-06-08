Курдская диаспора в Швеции выразила опасение по поводу вступления страны в НАТО

Стокгольм. Фото: pixabay.com

Представители курдской диаспоры в Швеции начали выражать опасения по поводу вступления страны в Североатлантический альянс, передает The Wall Street Journal.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил недовольство связями Швеции с членами курдской диаспоры. Последние связаны с Рабочей партией Курдистана (РПК), которая считается в Турции террористической организацией.

Из-за этого Анкара воспротивилась вступлению Швеции и Финляндии в НАТО.

Представители курдской диаспоры в Швеции опасаются, что ради вступления в альянс страна пойдет на уступки турецкой стороне.

"Мы, курды, уважаем решение Швеции вступить в НАТО. Но мы не хотим, чтобы членство в альянсе и добрые отношения с Турцией строились за наш счет", - заявил представитель курдской автономной администрации на северо-востоке Сирии Шияр Али, который сейчас проживает в Стокгольме.

Кроме того, некоторые курдские активисты говорят, что Служба безопасности Швеции в последующем может занять более жесткую позицию в отношении их народа.

Напомним, Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в альянс в середине мая.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1973187-kurdskaya-diaspora-v-shvetsii-vyrazila-opasenie-po-povodu-vstupleniya-strany-v-nato/