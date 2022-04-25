Швеция и Финляндия подадут заявку на вступление в НАТО одновременно, сообщили СМИ

Флаг НАТО. Иллюстративное фото: Jeff Overs / Contributor / Getty Images

Швеция ускорила процесс подачи заявки на вступление в НАТО, а Финляндия замедлила, чтобы оба государства смогли подать заявку одновременно, передает Dagens Nyheter со ссылкой на источники.

Финские политики ранее утверждали, что намерены это сделать одновременно со Швецией.

Кроме того, зампредседателя комитета по иностранным делам парламента Финляндии Эркки Туомиойя заявил, что страна намерена подать заявку на вступление в НАТО в ближайшие недели.

А СМИ сообщали, что Швеция подаст заявку в июне.

Одна из целей НАТО или Североатлантического альянса - сдерживание любой формы агрессии в отношении государства-члена альянса. В настоящее время блок объединяет 30 стран, включая большинство государств Европы, Турцию, США, Канаду и других.

Альянс был основан в 1949 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1966695-shvetsiya-i-finlyandiya-podadut-zayavku-na-vstuplenie-v-nato-odnovremenno-soobschili-smi/