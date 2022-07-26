Эрдоган напомнил Финляндии и Швеции об их обязательствах перед вступлением в НАТО

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Mikhail Svetlov/Getty Images

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что их страна не поддержит членство в НАТО Швеции и Финляндии до того времени, пока ими не будут выполнены обязательства по борьбе с терроризмом, передает ТАСС со ссылкой на TRT.

"До тех пора, пока Швеция и Финляндия не прекратят оказывать поддержку террористическим организациям, они не должны ждать от нас положительного отношения к их членству в НАТО. Пусть никто не ждет от нас уступок в этом вопросе", – завил глава Турции.

По словам Эрдогана, меморандум, подписанный в Мадриде, это лишь приглашение. Если ситуация не изменится, парламент Турции не одобрит протокол о вступлении этих стран в альянс, добавил он.

Ранее турецкий лидер заявил, что "те, кто оказывают поддержку и защищают террористов, должны пересмотреть свою незаконную, высокомерную позицию, которую они демонстрируют в отношении нас". По его словам, если Турция увидит конкретные изменениям по тем вопросам, которые ее беспокоят, то Анкара сделает все для вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

Накануне Эрдоган также пригрозил затормозить вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Он отметил, что страны не спешат соблюдать условия Анкары, в частности, Швеция "не показывает искренний подход к этому вопросу".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1980152-erdogan-napomnil-finlyandii-i-shvetsii-ob-ih-obyazatelstvah-pered-vstupleniem-v-nato/