Блинкен передал НАТО документы о ратификации приема Швеции и Финляндии в НАТО

Блинкен передал НАТО документы о ратификации приема Швеции и Финляндии. Фото: Twitter/Antony Blinken

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен сообщил, что передал документы о ратификации США приема Швеции и Финляндии в состав НАТО. Сообщение размещено в Twitter.

"Сегодня я передал на хранение ратификационные грамоты США в депозитарий Североатлантического договора, что является последним шагом в процессе ратификации США ратификационных грамот Финляндии и Швеции для вступления в НАТО", - сообщил Блинкен.

Президент США Джо Байден подписал протокол о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО 9 августа днем. Перед этим вступление одобрил американский Сенат.

После этого стало известно, что протоколы о вступлении двух стран в Североатлантический альянс подписал президент Франции Эммануэль Макрон. На тот момент из 30 членов альянса заявки Швеции и Финляндии одобрили 23 страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1983881-blinken-peredal-nato-dokumenty-o-ratifikatsii-priema-shvetsii-i-finlyandii-v-nato/