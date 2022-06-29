Турция одобрила вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Саммит НАТО в Мадриде. Фото: nato.int

В Мадриде на саммите НАТО Турция, Финляндия и Швеция подписали трехсторонний меморандум, который открывает для Финляндии и Швеции возможность вступить в НАТО.

О подписании соглашения между тремя странами сообщается на официальном сайте НАТО.

28 июня в Мадриде встретились лидеры Турции, Финляндии и Швеции. В качестве модератора встречи выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Стороны согласовали условия трехстороннего меморандума, в котором прописаны решения вопросов безопасности Турции, и который тем самым дает возможность Финляндии и Швеции вступить в НАТО.

Меморандум был подписан министрами иностранных дел трех стран в присутствии всех трех национальных лидеров и генерального секретаря НАТО.

"Я решительно приветствую подписание этого трехстороннего меморандума и решительно приветствую конструктивный подход, продемонстрированный всеми тремя странами в ходе переговоров. Членство Финляндии и Швеции в НАТО – это хорошо для Финляндии и Швеции, это хорошо для НАТО и это хорошо для европейской безопасности", – сообщил Столтенберг.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что выполнит все "зависящее от Турции" касательно членства Швеции и Финляндии в НАТО, но при определенных условиях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1976087-turtsiya-soglasilas-na-vstuplenie-finlyandii-i-shvetsii-v-nato/