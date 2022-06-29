Турция одобрила вступление Финляндии и Швеции в НАТО
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В Мадриде на саммите НАТО Турция, Финляндия и Швеция подписали трехсторонний меморандум, который открывает для Финляндии и Швеции возможность вступить в НАТО.
О подписании соглашения между тремя странами сообщается на официальном сайте НАТО.
28 июня в Мадриде встретились лидеры Турции, Финляндии и Швеции. В качестве модератора встречи выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Стороны согласовали условия трехстороннего меморандума, в котором прописаны решения вопросов безопасности Турции, и который тем самым дает возможность Финляндии и Швеции вступить в НАТО.
Меморандум был подписан министрами иностранных дел трех стран в присутствии всех трех национальных лидеров и генерального секретаря НАТО.
"Я решительно приветствую подписание этого трехстороннего меморандума и решительно приветствую конструктивный подход, продемонстрированный всеми тремя странами в ходе переговоров. Членство Финляндии и Швеции в НАТО – это хорошо для Финляндии и Швеции, это хорошо для НАТО и это хорошо для европейской безопасности", – сообщил Столтенберг.
Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что выполнит все "зависящее от Турции" касательно членства Швеции и Финляндии в НАТО, но при определенных условиях.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1976087-turtsiya-soglasilas-na-vstuplenie-finlyandii-i-shvetsii-v-nato/