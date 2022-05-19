Байден поддержал и назвал историческими заявки Финляндии и Швеции в НАТО

Джо Байден. Фото: Bloomberg/Contributor/Getty Images

Американский президент Джо Байден заявил, что поддерживает заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО, говорится в заявлении пресс-службы Белого дома.

"Я тепло приветствую и решительно поддерживаю исторические заявки на членство в НАТО Финляндии и Швеции, и я с нетерпением жду работы с американским Конгрессом и нашими союзниками по НАТО, чтобы быстро привести Финляндию и Швецию в сильнейший оборонный альянс в истории", – сказал Байден.

Как отметил президент США, Швеция и Финляндия являются их давними и надежными партнерами. И, присоединившись к НАТО, они еще больше укрепят оборонное сотрудничество альянса.

Он добавил, что "США вместе с союзниками по НАТО сохранят мощное присутствие в районе Балтийского моря и будут проводить активные учения".

"Пока рассматриваются их заявки на членство в НАТО, США будут работать с Финляндией и Швецией, чтобы сохранять бдительность в отношении любых угроз нашей общей безопасности, а также сдерживать и противостоять агрессии или угрозе агрессии", – заявил глава США.

Ранее стало известно, что Джо Байден в четверг, 19 мая, встретится в Белом доме с премьером Швеции Магдаленой Андерссон и президентом Финляндии Саули Ниинисте, чтобы обсудить их заявки на вступление в НАТО.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1969974-bayden-podderzhal-i-nazval-istoricheskimi-zayavki-finlyandii-i-shvetsii-v-nato/