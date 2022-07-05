Столтенберг объявил о запуске ратификации членства Финляндии и Швеции в НАТО

Йенс Столтенберг. Фото: Kyodo News Stills via Getty Images

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил о запуске ратификации членства Финляндии и Швеции в альянс, передает РИА Новости со ссылкой на прямую трансляцию на сайте альянса.

"Сегодня мы официально подпишем протоколы о вступлении, это дает начало процессу ратификации", - сказал Столтенберг.

На церемонии подписания протоколов присутствовали также главы МИД Швеции и Финляндии.

Столтенберг заявил, что они готовы принять в альянс другие европейские страны, которые намерены содействовать всеобщей безопасности.

После подписания протоколы направляются на ратификацию парламентам стран-участниц НАТО. Как предположил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, весь этот процесс должен завершиться к осени текущего года.

Напомним, Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО 18 мая.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1977074-stoltenberg-obyavil-o-zapuske-ratifikatsii-chlenstva-finlyandii-i-shvetsii-v-nato/