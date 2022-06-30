Путин предупредил об ответе на размещение баз НАТО в Финляндии и Швеции

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Российский президент Владимир Путин заявил, что они не обеспокоены возможным вступлением Финляндии и Швеции в НАТО, но зеркально ответят на размещение военной инфраструктуры альянса в этих странах, об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

"Что касается Швеции и Финляндии. У нас нет таких проблем со Швецией и Финляндией, которые, к сожалению, есть с Украиной. У нас нет ни территориальных вопросов, ни споров, у нас нет ничего, что нас могло бы беспокоить с точки зрения членства Финляндии или Швеции в НАТО", – заявил Путин.

Однако он отметил, что в случае размещения военной инфраструктуры альянса в Финляндии и Швеции, Россия ответ зеркально.

"Только они должны ясно и четко себе представлять, что раньше не было никаких угроз для них, теперь в случае размещения там военных контингентов и инфраструктуры мы вынуждены будем отвечать зеркально и создавать такие же угрозы для территорий, откуда создаются угрозы нам", – добавил президент России.

Ранее в Мадриде на саммите НАТО Турция, Финляндия и Швеция подписали трехсторонний меморандум, который открывает для Финляндии и Швеции возможность вступить в НАТО.

Как заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, президент России Путин не допускал расширения альянса, но получил обратный результат.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1976290-putin-predupredil-ob-otvete-na-razmeschenie-baz-nato-v-finlyandii-i-shvetsii/