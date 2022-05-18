Турция озвучила требования по одобрению членства Финляндии и Швеции в НАТО

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Alexis Mitas/Getty Images

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган воспротивился вступлению Финляндии и Швеции в НАТО. Bloomberg поговорил с источниками в турецком правительстве, чтобы узнать причины.

Во-первых, Турция настаивает на том, чтобы страны НАТО и потенциальные кандидаты на вступление публично осудили не только Рабочую партию Курдистана (РПК), но и ее ответвления в лице Отряда народной самообороны (ОНС).

Рабочая партия Курдистана признана на территории Турции террористической. И хотя страны альянса поддерживали Анкару в данном вопросе, многие из них снабжали оружием Отряд народной самообороны.

Турция требует от стран альянса не только признания этих организаций террористическими, они должны "сделать больше", чтобы подавить их деятельность в своих странах.

Во-вторых, в 2019 году Турция вторглась на территорию Сирии, пытаясь оттеснить членов ОНС. После чего страны ЕС, включая Финляндию и Швецию, наложили на страну ограничения на экспорт оружия. Анкара хочет снятия данных ограничений.

Помимо этого, Турция пожелала, чтобы ее снова включили в программу перспективных самолетов F-35, удовлетворили запрос к США на приобретение десятков боевых самолетов F-16. Также Анкара потребовала от Штатов снятия санкций за обладание ею ракетами С-400 и другие пожелания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1969782-turtsiya-ozvuchila-trebovaniya-po-odobreniyu-chlenstva-finlyandii-i-shvetsii-v-nato/