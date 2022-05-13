Эрдоган негативно высказался о планах вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Stringer/Gettty Images

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказался касательно планов по вступлению в НАТО Финляндии и Швеции. Турецкий лидер не считает эту идею хорошей.

Эрдоган заявил, что Турция отрицательно смотрит на перспективу вступления Швеции и Финляндии в НАТО, пишет "Интерфакс" со ссылкой на агентство "Анадолу".

Президент Турции заявил, что члены "Рабочей партии Курдистана" (РПК) "действуют в этих скандинавских странах". Данная организация запрещена на территории Турции.

Эрдоган также отметил, что представители РПК являются членами парламента в некоторых странах.

Турция пока не может позитивно смотреть на вступление двух новых стран в организацию, пояснил политик.

Напомним, что Швеция и Финляндия решили стать членами НАТО. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что поддерживает потенциальное вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс, а президент Хорватии высказался против их вступления в НАТО.

На днях в СМИ появилась информация, что Швеция и Финляндия одновременно подадут заявки в НАТО на следующей неделе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1969255-erdogan-negativno-vyskazalsya-o-planah-vstupleniya-finlyandii-i-shvetsii-v-nato/