Эрдоган негативно высказался о планах вступления Финляндии и Швеции в НАТО
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказался касательно планов по вступлению в НАТО Финляндии и Швеции. Турецкий лидер не считает эту идею хорошей.
Эрдоган заявил, что Турция отрицательно смотрит на перспективу вступления Швеции и Финляндии в НАТО, пишет "Интерфакс" со ссылкой на агентство "Анадолу".
Президент Турции заявил, что члены "Рабочей партии Курдистана" (РПК) "действуют в этих скандинавских странах". Данная организация запрещена на территории Турции.
Эрдоган также отметил, что представители РПК являются членами парламента в некоторых странах.
Турция пока не может позитивно смотреть на вступление двух новых стран в организацию, пояснил политик.
Напомним, что Швеция и Финляндия решили стать членами НАТО. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что поддерживает потенциальное вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс, а президент Хорватии высказался против их вступления в НАТО.
На днях в СМИ появилась информация, что Швеция и Финляндия одновременно подадут заявки в НАТО на следующей неделе.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1969255-erdogan-negativno-vyskazalsya-o-planah-vstupleniya-finlyandii-i-shvetsii-v-nato/