Байден встретится с президентом Финляндии и премьером Швеции в Белом доме

Джо Байден. Фото: instagram.com/joebiden

Президент Соединеных Штатов Джо Байден в четверг встретится в Белом доме с премьером Швеции Магдаленой Андерссон и президентом Финляндии Саули Ниинисте, передает сайт Белого дома.

Встреча пройдет на фоне вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

"В четверг президент Байден примет в Белом доме премьер-министра Швеции Магдалену Андерссон и президента Финляндии Саули Ниинисте", - говорится в сообщении.

Лидеры обсудят европейскую безопасность, ситуацию в Украине и заявки стран на вступление в НАТО.

Напомним, сегодня, 18 мая, Финляндия и Швеция в штаб-квартире НАТО в Брюсселе официально подали заявки на вступление в альянс. Как заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, членство этих стран повысит общую безопасность. Теперь их заявки должны согласовать все участники альянса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1969839-bayden-vstretitsya-s-prezidentom-finlyandii-i-premerom-shvetsii-v-belom-dome/