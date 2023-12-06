Балаева отреагировала на ситуацию с петицией против бытового насилия в Казахстане

Министр информации и общественного развития Аида Балаева написала в своем Facebook, что петиция против бытового насилия обязательно будет учтена при работе госорганов, передает корреспондент NUR.KZ.

Министр информации и общественного развития Аида Балаева напомнила, что специальная платформа для подачи онлайн-петиций заработает только в апреле 2024 года.

Но, согласно закону "Об общественном контроле", относительно петиции против бытового насилия не будут применяться описанные процедуры.

"Для государства очень важен любой голос. Мы прислушиваемся к мнению общественности. Тем более, когда это касается здоровья и жизни людей.

Такое волеизъявление казахстанцев на болезненную тему нельзя обойти стороной. Об этой петиции уже высказались руководители многих государственных органов", — заявила Аида Балаева.

Она также напомнила, что на уровне правительства уже проведены соответствующие обсуждения. Координационный совет Генпрокуратуры также обсудил меры по противодействию домашнему насилию.

А Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК разрабатывает Комплексный план по данной тематике.

"Еще раз повторюсь: петиция будет обязательно учтена при работе госорганов в сфере противодействия семейно-бытовому насилию.

Мы находимся в постоянном контакте с рядом экспертов, инициировавших эту петицию, и принимаем во внимание их мнения", — отметила министр.

Напомним, сегодня глава Минюста Азамат Ескараев заявил, что петиция против бытового насилия, которая набрала 150 тысяч подписей казахстанцев не имеет силы.

Он сослался на новый закон, подписанный президентом РК, согласно которому петиции нужно составлять на соответствующей онлайн-платформе.

Борьба с бытовым насилием в Казахстане

В середине ноября стало известно, что с начала года в Казахстане 38 женщин погибли от рук домашних дебоширов. За этот же период в полицию поступило более 80 тысяч обращений по фактам семейно-бытовых конфликтов.

Позже в Генпрокуратуре предложили ужесточить ответственность казахстанцев, систематически избивающих своих близких, а также использовать электронные браслеты для агрессоров, чтобы запретить им приближаться к жертве.

Ужесточить наказание для домашних тиранов потребовали и в мажилисе. При этом депутат Жулдыз Сулейменова отметила, что Казахстан на протяжении последних пяти лет ужесточает законы, но отдельные нормы не воспринимаются в больших массах.

Между тем начальник службы по защите общественных интересов Марат Абишев заявил, что для борьбы с семейно-бытовым насилием в Казахстане также нужен отказ от "дремучих традиционных ценностей".

Тогда же, в ноябре, казахстанские общественники запустили челлендж против насилия в Казахстане и сообщили, что петиция за криминализацию закона о семейно-бытовом насилии набрала более 125 тысяч подписей.

Дело Куандыка Бишимбаева

Отметим, что широкий общественный резонанс и обсуждения казахстанцев проблемы бытового насилия вызвало также убийство Салтанат Нукеновой – супруги экс-министра Куандыка Бишимбаева.

9 ноября появилась информация о том, что в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась женщина. Источники NUR.KZ сообщили, что подозреваемым в избиении стал бывший министр нацэкономики Куандык Бишимбаев.

Погибшей была Салтанат Нукенова – вторая супруга Бишимбаева.

11 ноября с молодой женщиной простились в мечети имени Машхура Жусупа в Павлодаре. Также выяснилось, что погибшая приходилась племянницей бывшему акиму города Кайрату Нукенову.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастро-центра", в котором скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

Позже полиция изъяла материалы с камер наблюдения в ресторане, где произошло убийство. Тем временем родные Салтанат потребовали привлечь к ответственности брата Куандыка Бишимбаева.

О трагедии высказался президент Касым-Жомарт Токаев – он поручил держать на особом контроле дело об убийстве Салтанат Нукеновой. А вице-министр внутренних дел Марат Кожаев сообщил, что точное время смерти молодой женщины будет известно после заключения медэкспертизы.

В конце ноября замгенпрокурора Жандос Умиралиев рассказал, что в отношении Бишимбаева возбуждено уголовное дело по убийству, совершенному с особой жестокостью.