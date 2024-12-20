От бикини до буркини: самые эпатажные образы казахстанских звезд в 2024 году

Казахстанские артистки и блогеры не боялись смелых нарядов - каждый из них горячо обсуждался фанатами и злопыхателями. NUR.KZ предлагает вспомнить самые яркие и эпатажные образы.

Мадина Садвакасова

45-летняя певица нередко становится объектом нападок в Сети из-за фотографий и аутфитов, которые, по мнению некоторых, "не соответствуют ее возрасту".

Во время зимнего отдыха в Таиланде с семьей Садвакасова запечатлелась в платье с открытыми плечами, высунув язык, что не совсем понравилось хейтерам.

"Что это такое? Не молодая уже язык показывать, стыдно", "Зачем так язык высовывать? Так маленькие девочки делают, вам не по возрасту", "Маке, перегибаете палку", - высказались они.

Прилетев летом в Катар, Садвакасова появилась на пляже в буркини с леопардовым принтом, который закрыл все, кроме ее лица.

Асель Аскар

Фотографии актрисы и блогера часто обескураживают уятменов. Однажды Асель надела белье поверх брюк и яркие сапоги и отправилась гулять по вечернему Алматы. Во время прогулки Аскар сделала несколько смелых фотографий, которые и опубликовала в Instagram.

Моралисты поспешили раскритиковать увиденное в пух и прах.

"Ужас. Вроде нормальная девушка была, но иногда шайтан вселяется", "Нормально ходила-ходила, что случилось?", "Ужасно везде. Что за одежда", "Противные фотографии", - написали в комментариях.

Также Асель перевоплощалась в "кролика" Playboy - этот образ также вызвал жаркие споры среди пользователей Казнета.

Летом Асель устроила еще одну фотосессию. Сама актриса окрестила себя на снимках "примой в образе куртизанки".

Жулдыз Абдукаримова

Образ казахстанской актрисы спровоцировал споры после видео в Instagram - пользователи Сети поспорили, уместна ли столь короткая юбка для матери четвертых детей.

А во время путешествия в Барселону жена Кайрата Нуртаса меняла один мини-наряд за другим.

Данэлия Тулешова

Стоило певице исполниться 18, как ее заподозрили в увеличении губ. Фотографии вызвали волну обсуждений в Сети.

"Данэлия, самая прекрасная, как и всегда", "Она сияет", "С днем рождения, Данэлия", "Филлеры?", "Какие губы милые", "Наноси крем от загара", - написали подписчики блога Данэлии в комментариях.

Асель Сагатова

Казахстанская актриса призналась, что готова на любые эксперименты с внешностью ради профессии. На одной из фотосессий она показалась с каре.

Айсауле Бакытбек

28-летняя блогерша и интервьюер объявила о третьей беременности необычным образом - Айсауле предстала на яхте в черном полупрозрачном боди с камнями, а также в черном платье-футляре, которое подчеркнуло фигуру девушки.

Айжулдыз Адайбекова

Актриса и дизайнер никогда не боится перевоплощений - год она начала с необычного образа, для которого примерила украшения в национальном стиле и черные "армейские" ботинки, заплела несколько косичек и коротко подстригла челку.

Девушка проявляла креатив и в образах, выполненных в национальном стиле.

Еще для одной, не менее яркой фотосессии Айжулдыз вдохновилась культурами разных народов.

Say Mo

Известная хип-хоп артистка тоже запомнилась казахстанцам своими смелыми внешними трансформациями.

Так, в январе Say Mo продемонстрировала армии поклонников "Криминальное чтиво" по-казахстански. Певица позаимствовала образ Умы Турман из культового фильма Квентина Тарантино.

Учитывая, как сильно Молдир любит броские открытые наряды, поклонники изумились, увидев ее в платке и закрытом платье у мечети в Абу-Даби.

"Как непривычно видеть вас одетой", "Если честно, вам идут такие платья больше, чем короткие шорты, вы идеальная", "Платок к лицу всем девушкам", "Не обязательно же оголяться, чтобы быть красивой", - заявили подписчики.

Новая провокация, однако, не заставила себя ждать - совсем скоро Say Mo попозировала в короткой юбке.

"Таких, как я, парни избегают в Рамазан", - написала артистка.

Весной артистка перевоплотилась в девушку-самурая. Бесстрашная и прекрасная воительница не могла не понравиться фанатам.