"Готова побриться налысо": 38-летняя Асель Сагатова появилась в неожиданном образе
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38-летняя казахстанская актриса Асель Сагатова призналась, что готова на любые эксперименты с внешностью ради профессии, ее новый образ восхитил подписчиков в соцсети, передает NUR.KZ.
"Любите экспериментировать с внешностью?! Я достаточно консервативна, но готова побриться налысо ради проекта, в который буду твердо верить, да и парики нормально сидят", - заявила Асель.
На фото, которые Сагатова разместила в ленте, она запечатлелась со стрижкой каре, в серебристом топе и коротких шортах с пайетками. Дополнением к образу стала оригинальные джинсовые сапоги. Актриса предпочла ярко-красную помаду, а ее запястья украсили объемные браслеты.
Фанаты оставили свои "огонечки" под публикацией, назвав звезду "Рэкетира" красавицей.
Ранее нежный образ Асель Сагатовой впечатлил Казнет, актриса также появилась в кожаной мини-юбке и ошеломила Сеть.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2058765-gotova-pobritsya-nalyso-38-letnyaya-asel-sagatova-poyavilas-v-neozhidannom-obraze/