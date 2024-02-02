"Готова побриться налысо": 38-летняя Асель Сагатова появилась в неожиданном образе

38-летняя казахстанская актриса Асель Сагатова призналась, что готова на любые эксперименты с внешностью ради профессии, ее новый образ восхитил подписчиков в соцсети, передает NUR.KZ.

"Любите экспериментировать с внешностью?! Я достаточно консервативна, но готова побриться налысо ради проекта, в который буду твердо верить, да и парики нормально сидят", - заявила Асель.

На фото, которые Сагатова разместила в ленте, она запечатлелась со стрижкой каре, в серебристом топе и коротких шортах с пайетками. Дополнением к образу стала оригинальные джинсовые сапоги. Актриса предпочла ярко-красную помаду, а ее запястья украсили объемные браслеты.

Фанаты оставили свои "огонечки" под публикацией, назвав звезду "Рэкетира" красавицей.

Ранее нежный образ Асель Сагатовой впечатлил Казнет, актриса также появилась в кожаной мини-юбке и ошеломила Сеть.