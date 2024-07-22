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"Какие губы": 18-летнюю Данэлию Тулешову заподозрили в использовании филлеров

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Данэлия Тулешова
Данэлия Тулешова. Фото: instagram.com/itsdaneliya

Данэлии Тулешовой исполнилось 18 лет - популярная казахстанская певица опубликовала снимки со дня рождения в Instagram. Внимание пользователей Сети, однако, привлекли губы артистки, передает NUR.KZ.

Свой 18-й день рождения Тулешова встретила на острове Нантакет в США. Загоревшая звезда "Детского Евровидения" запечатлелась на фоне зеленых насаждений и Атлантического океана.

"18", - подписала публикацию Данэлия, добавив эмодзи в виде звездочек.

Поклонники поздравили Тулешову с днем рождения и оставили множество комплиментов и пожеланий. Возможные преображения во внешности певицы также не остались без внимания - некоторые пользователи Сети решили, что она увеличила губы при помощи филлеров.

"Данэлия, самая прекрасная, как и всегда", "Она сияет", "С днем рождения, Данэлия", "Филлеры?", "Какие губы милые", "Наноси крем от загара", "Красивая, талантливая девушка. Будь счастлива", - написали подписчики блога Данэлии в комментариях.

Недавно Тулешова показала фотографии с выпускного вечера в США.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2138037-kakie-guby-18-letnyuyu-daneliyu-tuleshovu-zapodozrili-v-ispolzovanii-fillerov/

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