"Какие губы": 18-летнюю Данэлию Тулешову заподозрили в использовании филлеров

Данэлии Тулешовой исполнилось 18 лет - популярная казахстанская певица опубликовала снимки со дня рождения в Instagram. Внимание пользователей Сети, однако, привлекли губы артистки, передает NUR.KZ.

Свой 18-й день рождения Тулешова встретила на острове Нантакет в США. Загоревшая звезда "Детского Евровидения" запечатлелась на фоне зеленых насаждений и Атлантического океана.

"18", - подписала публикацию Данэлия, добавив эмодзи в виде звездочек.

Поклонники поздравили Тулешову с днем рождения и оставили множество комплиментов и пожеланий. Возможные преображения во внешности певицы также не остались без внимания - некоторые пользователи Сети решили, что она увеличила губы при помощи филлеров.

"Данэлия, самая прекрасная, как и всегда", "Она сияет", "С днем рождения, Данэлия", "Филлеры?", "Какие губы милые", "Наноси крем от загара", "Красивая, талантливая девушка. Будь счастлива", - написали подписчики блога Данэлии в комментариях.

Недавно Тулешова показала фотографии с выпускного вечера в США.