"Как мама в 90-е годы": дочь Жанар Айжановой удивила разными перевоплощениями

Казахстанская актриса, модель и дизайнер Айжулдыз Адайбекова опубликовала серию фотографий в Instagram, где продемонстрировала самые разные образы, передает NUR.KZ.

Для новой большой фотосессии Айжулдыз Адайбекова вдохновлялась культурами самых разных народов. На каждом последующем кадре в карусели Instagram актрису было в буквальном смысле не узнать. Менялось все - прическа, макияж, одежда, аксессуары. На одном из снимков Айжулдыз и вовсе предстала в мужском обличье.

Подписчики блога Адайбековой оценили ее креатив. Кто-то даже сравнил ее с матерью - певицей Жанар Айжановой.

"Какая же ты красивая! Не могу!", "Все образы так идут", "Внутренний покой", "Как мама в 90-е годы", "Мулан", "Красотка", "Тебе к лицу все", "Сколько труда! Очень красиво", - написали в комментариях.

Недавно Айжулдыз Адайбекова поделилась сокровенным - актриса рассказала об одном из своих главных страхов.