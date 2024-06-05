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"Как мама в 90-е годы": дочь Жанар Айжановой удивила разными перевоплощениями

Опубликовано:

Айжулдыз Адайбекова
Айжулдыз Адайбекова. Фото: instagram.com/aizhuldyz_adaibekova

Казахстанская актриса, модель и дизайнер Айжулдыз Адайбекова опубликовала серию фотографий в Instagram, где продемонстрировала самые разные образы, передает NUR.KZ.

Для новой большой фотосессии Айжулдыз Адайбекова вдохновлялась культурами самых разных народов. На каждом последующем кадре в карусели Instagram актрису было в буквальном смысле не узнать. Менялось все - прическа, макияж, одежда, аксессуары. На одном из снимков Айжулдыз и вовсе предстала в мужском обличье.

Подписчики блога Адайбековой оценили ее креатив. Кто-то даже сравнил ее с матерью - певицей Жанар Айжановой.

"Какая же ты красивая! Не могу!", "Все образы так идут", "Внутренний покой", "Как мама в 90-е годы", "Мулан", "Красотка", "Тебе к лицу все", "Сколько труда! Очень красиво", - написали в комментариях.

Недавно Айжулдыз Адайбекова поделилась сокровенным - актриса рассказала об одном из своих главных страхов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2112843-kak-mama-v-90-e-gody-doch-zhanar-ayzhanovoy-udivila-raznymi-perevoploshcheniyami/

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