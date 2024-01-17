"Как непривычно": позирующая у мечети Say Mo в платке и закрытом платье удивила фанатов

Казахстанская рэперша Say Mo, известная своими смелыми нарядами, удивила фанатов, выложив в Instagram фото в платке и закрытом платье, снятые у мечети, передает NUR.KZ.

Девушка отметила локацию, где были сняты фото - это мечеть шейха Зайда в Абу-Даби, одна из шести самых больших в мире. Say Mo облачилась в закрытое длинное платье, а на голову надела светлый платок.

Скромный образ оценили ее удивленные фанаты, ведь совсем недавно Say Mo показала фигуру в мини-платье, а также станцевала в бикини на скалах.

"Как непривычно видеть вас одетой", "Если честно, вам идут такие платья больше, чем короткие шорты, вы идеальная", "Платок к лицу всем девушкам", "Вот это образ прекрасен, вам очень идет, не обязательно же оголяться, чтобы быть красивой", "Моля, тебе идет, ты нежнее стала", - заявили подписчики.