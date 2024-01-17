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"Как непривычно": позирующая у мечети Say Mo в платке и закрытом платье удивила фанатов

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Say Mo
Say Mo. Фото: instagram.com/say_mo__

Казахстанская рэперша Say Mo, известная своими смелыми нарядами, удивила фанатов, выложив в Instagram фото в платке и закрытом платье, снятые у мечети, передает NUR.KZ.

Девушка отметила локацию, где были сняты фото - это мечеть шейха Зайда в Абу-Даби, одна из шести самых больших в мире. Say Mo облачилась в закрытое длинное платье, а на голову надела светлый платок.

Скромный образ оценили ее удивленные фанаты, ведь совсем недавно Say Mo показала фигуру в мини-платье, а также станцевала в бикини на скалах.

"Как непривычно видеть вас одетой", "Если честно, вам идут такие платья больше, чем короткие шорты, вы идеальная", "Платок к лицу всем девушкам", "Вот это образ прекрасен, вам очень идет, не обязательно же оголяться, чтобы быть красивой", "Моля, тебе идет, ты нежнее стала", - заявили подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2055904-kak-neprivychno-poziruyuschaya-u-mecheti-say-mo-v-platke-i-zakrytom-plate-udivila-fanatov/

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