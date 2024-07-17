"Суперженщина": беременная Айсауле Бакытбек попозировала в полупрозрачном боди

Блогерша и предпринимательница Айсауле Бакытбек, которая накануне объявила, что станет матерью в третий раз, показала новые кадры с "беременной" фотосессии, передает NUR.KZ.

Чтобы объявить миру о беременности, мама двоих детей организовала фотосессию на яхте. Айсауле предстала в черном полупрозрачном боди с камнями, а также в черном платье-футляре, которое подчеркнуло фигуру девушки.

Блогерша порадовала подписчиков новыми снимками с фотосета.

Фолловеры продолжили поздравлять инстадиву со статусом будущей мамы и расхваливать ее внешний вид.

"Любовь, любовь, любовь", "Суперженщина", "Вау", "Самая красивая", "Какой удачный кадр", "Волшебная", "Молодец, ты супер", "Поздравляю", "Так обрадовалась, когда услышала новости о твоей беременности - оказывается, не я одна рожаю каждый год", "Надеюсь, будет мальчик", - гласят комментарии.