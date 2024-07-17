Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Суперженщина": беременная Айсауле Бакытбек попозировала в полупрозрачном боди

Опубликовано:

Айсауле Бакытбек
Айсауле Бакытбек. Кадр из видео: instagram.com/aissaulebakytbek

Блогерша и предпринимательница Айсауле Бакытбек, которая накануне объявила, что станет матерью в третий раз, показала новые кадры с "беременной" фотосессии, передает NUR.KZ.

Чтобы объявить миру о беременности, мама двоих детей организовала фотосессию на яхте. Айсауле предстала в черном полупрозрачном боди с камнями, а также в черном платье-футляре, которое подчеркнуло фигуру девушки.

Блогерша порадовала подписчиков новыми снимками с фотосета.

Фолловеры продолжили поздравлять инстадиву со статусом будущей мамы и расхваливать ее внешний вид.

"Любовь, любовь, любовь", "Суперженщина", "Вау", "Самая красивая", "Какой удачный кадр", "Волшебная", "Молодец, ты супер", "Поздравляю", "Так обрадовалась, когда услышала новости о твоей беременности - оказывается, не я одна рожаю каждый год", "Надеюсь, будет мальчик", - гласят комментарии.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2135454-superzhenshchina-beremennaya-aysaule-bakytbek-popozirovala-v-poluprozrachnom-bodi/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie