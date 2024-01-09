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"Из другой Вселенной": Айжулдыз Адайбекова вновь удивила Казнет необычным образом

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Айжулдыз Адайбекова
Айжулдыз Адайбекова. Фото: instagram.com/aizhuldyz_adaibekova

Казахстанская актриса и дизайнер Айжулдыз Адайбекова вновь удивила пользователей соцсети креативной фотосессией. Подписчики оценили ее образ, передает NUR.KZ.

В карусели Айжулдыз выложила новый образ. Для его создания актриса применила необычный наряд, украшения в национальном стиле и черные "армейские" ботинки. Образ дополнила прическа - Айжулдыз заплела несколько косичек и коротко подстригла челку.

"Ну это вообще!", "Особенная", "Аужулдыз мне нравится, хорошая, красивая девушка, а поскольку она человек искусства, то и будет необычной", "Это случайно не фото из другой Вселенной?", "Лучшая", "Талантливая", "Мне кажется, она изобразила сильную духом казахскую девушку", "Чувствуется особый шарм", - пишут пользователи соцсети.

Ранее вдохновленные другим креативным образом Адайбековой подписчики отметили, что актрисе нужно сниматься в голливудских фильмах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2054519-iz-drugoy-vselennoy-ayzhuldyz-adaybekova-vnov-udivila-kaznet-neobychnym-obrazom/

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