"Из другой Вселенной": Айжулдыз Адайбекова вновь удивила Казнет необычным образом

Казахстанская актриса и дизайнер Айжулдыз Адайбекова вновь удивила пользователей соцсети креативной фотосессией. Подписчики оценили ее образ, передает NUR.KZ.

В карусели Айжулдыз выложила новый образ. Для его создания актриса применила необычный наряд, украшения в национальном стиле и черные "армейские" ботинки. Образ дополнила прическа - Айжулдыз заплела несколько косичек и коротко подстригла челку.

"Ну это вообще!", "Особенная", "Аужулдыз мне нравится, хорошая, красивая девушка, а поскольку она человек искусства, то и будет необычной", "Это случайно не фото из другой Вселенной?", "Лучшая", "Талантливая", "Мне кажется, она изобразила сильную духом казахскую девушку", "Чувствуется особый шарм", - пишут пользователи соцсети.

Ранее вдохновленные другим креативным образом Адайбековой подписчики отметили, что актрисе нужно сниматься в голливудских фильмах.