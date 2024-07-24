Улетевшая в Барселону Жулдыз Абдукаримова покрасовалась в мини-нарядах

Казахстанская актриса театра и кино Жулдыз Абдукаримова порадовала поклонников новыми фотографиями из Барселоны - звезда также поделилась впечатлениями о городе, передает NUR.KZ.

Абдукаримова показала в Instagram снимки, сделанные на фоне разных достопримечательностей испанского города. Для прогулок по жаркой Барселоне Жулдыз выбирает легкие короткие платья и двойки, состоящие из кроп-топов и шорт.

Актриса также рассказала о самых интересных наблюдениях за период пребывания в Барселоне.

"Наряду с древней архитектурой в этом городе вы найдете современные дворцы. На крыше каждого дома есть веранды для прогулок. Их балконы в целом - это отдельный вид искусства.

Лето у них жаркое. А зимой (в +12+18 градусов) дома не отапливаются на должном уровне. На улицах города много воров. Однако туристы не могут привлечь их к ответственности", - рассказала жена Кайрата Нуртаса.

Приехав в Барселону, Жулдыз Абдукаримова показывала фотографии, сделанные в музеях - тогда она рассказала, что они не просто гуляют, но и получают массу знаний.