"Не по возрасту": показавшую фото из Таиланда Мадину Садвакасову пожурили "уятмены"

Казахстанская певица Мадина Садвакасова, отдохнувшая с семьей в Таиланде, поделилась яркими фото в соцсети, однако моралисты вновь нашли причину для критики, передает NUR.KZ.

"Зарядились на 2024 год. Витамин D, соленая морская вода, SPA, смузи, напитки. А какой заряд получили друг от друга, ведь это семейный отдых.

Спасибо, Таиланд. Мы улетаем домой. У Олжаса работа, Ануар должен наверстать свои пропущенные занятия в школе, у меня тоже грандиозные планы.

Моя команда ждет меня. Даст Бог, в этом году буду радовать вас хорошими новостями. Соскучилась, целую вас, до встречи на родине. А нам удачной дороги", - написала Мадина, выложив ряд красочных фото в ленте.

Подписчики пожелали хорошего пути, отметив, что Мадина просто красавица. Но моралисты вновь принялись ругать ее.

"Что это такое? Не молодая уже язык показывать, стыдно", "Зачем так язык высовывать? Так маленькие девочки делают, вам не по возрасту", "Маке, перегибаете палку", - высказались они.

Ранее Мадина Садвакасова, чтобы не злить моралистов, запечатлелась в бассейне в платье.