"В Катаре такие правила": Мадина Садвакасова появилась на пляже в буркини
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Казахстанская исполнительница Мадина Садвакасова отправилась с семьей в Катар. 44-летняя певица запечатлелась на пляже в мусульманском купальнике, передает NUR.KZ.
"Узнали место? Мы в Катаре! Здесь выбора нет, одеваться приходится только так. Как думаете, почему?
Вот вам три варианта. Первый: Катар - одна из самых жарких стран мира. Второй: в Катаре такие правила - в воду нельзя заходить в открытом купальнике. Третий: в отеле много казахстанцев, стыжусь ходить в открытом купальнике", - написала Садвакасова.
Купальный наряд певицы представлял собой буркини с леопардовым принтом. Глаза Мадины защищали темные очки.
В июне мы писали, что Мадина Садвакасова с размахом отметила 10-летие со дня рождения сына.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2132829-v-katare-takie-pravila-madina-sadvakasova-poyavilas-na-plyazhe-v-burkini/