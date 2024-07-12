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"В Катаре такие правила": Мадина Садвакасова появилась на пляже в буркини

Опубликовано:

Мадина Садвакасова
Мадина Садвакасова. Фото: Instagram.com/sadvakasovamadina

Казахстанская исполнительница Мадина Садвакасова отправилась с семьей в Катар. 44-летняя певица запечатлелась на пляже в мусульманском купальнике, передает NUR.KZ.

"Узнали место? Мы в Катаре! Здесь выбора нет, одеваться приходится только так. Как думаете, почему?

Вот вам три варианта. Первый: Катар - одна из самых жарких стран мира. Второй: в Катаре такие правила - в воду нельзя заходить в открытом купальнике. Третий: в отеле много казахстанцев, стыжусь ходить в открытом купальнике", - написала Садвакасова.

Купальный наряд певицы представлял собой буркини с леопардовым принтом. Глаза Мадины защищали темные очки.

В июне мы писали, что Мадина Садвакасова с размахом отметила 10-летие со дня рождения сына.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2132829-v-katare-takie-pravila-madina-sadvakasova-poyavilas-na-plyazhe-v-burkini/

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