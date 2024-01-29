"Иногда шайтан вселяется": Асель Аскар в белье поверх одежды смутила Казнет (фото)

Асель Аскар показала неординарный фотосет - она надела белье поверх брюк и приняла несколько провокационных поз. Уятмены тотчас пристыдили 32-летнюю актрису, передает NUR.KZ.

Асель Аскар опубликовала серию фотографий, которые явно обескуражили уятменов. Дело, судя по всему, было летом - казахстанская актриса и телеведущая надела довольно смелый наряд - белье поверх брюк и яркие сапоги - и отправилась гулять по вечернему Алматы.

Во время прогулки 32-летняя Аскар сделала несколько смелых фотографий, которые и опубликовала в Instagram.

"Какие бы сюрпризы мне не предоставляла судьба, я с улыбкой и пофигизмом их встречаю", - подписала Асель.

Моралисты поспешили раскритиковать увиденное в пух и прах.

"Ужас. Вроде нормальная девушка была, но иногда шайтан вселяется", "Что-то не очень получилось, бросай", "Нормально ходила-ходила, что случилось?", "Ужасно везде. Что за одежда", "Противные фотографии", "Это твое отношение к подписчикам?" - написали в комментариях уятмены.

Подобных комментариев было так много, что Асель пришлось отвечать.

"В жизни не бывает все идеально. Я по натуре очень разная. И блог у меня такой же. Я не преследую быть нежной и нравиться всем. Просто поддержите меня", - прокомментировала критику актриса.

Многие, однако, сразу поддержали свою любимицу и усыпали ее комплиментами.

"Вы тут на всех фотках счастливая", "Это ваша жизнь и вы делаете то что хотите, фото классные и главное вам комфортно. В других странах это нормально и ничего стыдного", "Ну вот захотел человек подурачиться, настроение такое, и что?", "Бомба! Я считаю, только такие надо фотосессии и делать. Это совсем другой уровень, который не понять этим душным морализаторам. Бедолаги, как они живут без чувства юмора…", - отметили поклонники телеведущей.

Недавно Асель Аскар предстала в абсолютно полярном образе - она перевоплотилась в "диснеевскую принцессу". Ранее актриса вспомнила историю из детства - Асель рассказала, как ее мать привела в дом отчима.