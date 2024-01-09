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"Наша лучше": Say Mo примерила образ Умы Турман из "Криминального чтива" (фото)

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Say Mo
Say Mo. Фото: instagram.com/say_mo__

Казахстанская хип-хоп исполнительница Say Mo удивила поклонников новым перевоплощением. Певица дебютировала с каре и показалась в легендарном образе американской актрисы Умы Турман, передает NUR.KZ.

Say Mo продемонстрировала армии поклонников "Криминальное чтиво" по-казахстански. Певица позаимствовала образ Умы Турман из культового фильма Квентина Тарантино.

Для того, чтобы было нагляднее, в карусели фотографий в Instagram она прикрепила кадры из киноленты.

Фанаты оценили необычный образ казахстанской артистки.

"Нереальная", "На Люси Лью похожа очень", "Ну что за красота", "Наша лучше!", "Какая классная!", "Мо, ты прекрасна", "Это было самое лучшее решение", - пишут восхищенные подписчики в комментариях.

Недавно Say Mo хвасталась фигурой в мини-платье. Поклонники тогда отметили, что камера любит ее.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2054666-nasha-luchshe-say-mo-primerila-obraz-umy-turman-iz-kriminalnogo-chtiva-foto/

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