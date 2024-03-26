"Девушка степи": Айжулдыз Адайбекова представила креативную фотосессию в национальном стиле

Казахстанская актриса и дизайнер Айжулдыз Адайбекова представила на суд фанатов креативную фотосессию. Ее образ с национальным колоритом пришелся им по душе, передает NUR.KZ.

"Иллюзия", - подписала Айжулдыз фото.

Ряд красочных и креативных фото актриса выложила в своей ленте. Необычная фотосессия получила отличные отзывы. Фанаты отметили, что девушка очень талантлива.

Карлыгаш Мухамеджанова, Дина Толепберген, Анна Данченко, Фариза Ескермес и другие знаменитости высказали свое восхищение в комментариях. К ним присоединились и другие пользователи соцсети.

"В каждой детали есть секрет. Удивительно", "Айжулдыз, что за фото! Какой у тебя особенный и оригинальный взгляд на мир, творчество, жизнь", "Это колоссальный труд творческого человека - показать характер, этнику и культуру степного народа", "В первой фотографии чувствуется нежность казахской девушки, а именно девушки степи, вы свой образ хорошо подали, Айжулдыз, а фотограф в точности ее уловил", "До глубины души творческий человек, еще один шедевр", - написали они.

Недавно Айжулдыз Адайбекова с сыном запечатлелись в оригинальных тюбетейках.