Top.Mail.Ru
Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

"Девушка степи": Айжулдыз Адайбекова представила креативную фотосессию в национальном стиле

Опубликовано:

Айжулдыз Адайбекова
Айжулдыз Адайбекова. Фото: instagram.com/aizhuldyz_adaibekova

Казахстанская актриса и дизайнер Айжулдыз Адайбекова представила на суд фанатов креативную фотосессию. Ее образ с национальным колоритом пришелся им по душе, передает NUR.KZ.

"Иллюзия", - подписала Айжулдыз фото.

Ряд красочных и креативных фото актриса выложила в своей ленте. Необычная фотосессия получила отличные отзывы. Фанаты отметили, что девушка очень талантлива.

Карлыгаш Мухамеджанова, Дина Толепберген, Анна Данченко, Фариза Ескермес и другие знаменитости высказали свое восхищение в комментариях. К ним присоединились и другие пользователи соцсети.

"В каждой детали есть секрет. Удивительно", "Айжулдыз, что за фото! Какой у тебя особенный и оригинальный взгляд на мир, творчество, жизнь", "Это колоссальный труд творческого человека - показать характер, этнику и культуру степного народа", "В первой фотографии чувствуется нежность казахской девушки, а именно девушки степи, вы свой образ хорошо подали, Айжулдыз, а фотограф в точности ее уловил", "До глубины души творческий человек, еще один шедевр", - написали они.

Недавно Айжулдыз Адайбекова с сыном запечатлелись в оригинальных тюбетейках.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2073183-devushka-stepi-ayzhuldyz-adaybekova-predstavila-kreativnuyu-fotosessiyu-v-natsionalnom-stile/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.