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"Если фигура позволяет, почему нет": Жулдыз Абдукаримова в короткой юбке вызвала споры в Казнете

Опубликовано:

Жулдыз Абдукаримова
Жулдыз Абдукаримова. Кадр из видео: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial

Образ казахстанской актрисы Жулдыз Абдукаримовой спровоцировал споры после видео в Instagram - пользователи Сети обсуждают, уместна ли столь короткая юбка для матери четвертых детей, передает NUR.KZ.

На кадрах, снятых во время недавней поездки в Южную Корею, Жулдыз прогуливается по солнечному городу и, судя по ее улыбке, явно наслаждается моментом. Под постом актриса решила поделиться мыслями о скоротечности жизни.

"Торопимся... Даже когда нет нужды спешить, торопимся. Почему мы скрываем правду? Когда выезжаем куда-то, спешим доехать, а добравшись, спешим уехать. Утром спешим в детский сад, а днем спешим за деньгами... Говорим, что нет времени, и все равно куда-то спешим", - написала Абдукаримова.

Внимание казахстанцев, однако, привлекли отнюдь не размышления Жулдыз, а то, во что она была одета. Кто-то похвалил ее образ и точеную фигуру, но нашлись и те, кто осудил "слишком короткую" юбку.

"Это же стыд, уважай хотя бы родителей, если не уважаешь ене", "В 40 лет так одеваться - когда такое было допустимо?", "Фигура отличная, но юбка слишком короткая, Вы же мама четверых детей", "Вот так нужно жить жизнь", "Мне 65, и я хвалю тебя - отличная мама, красотка, нет ничего страшного в том, чтобы одеваться по веянию времени", "Очень красиво, и не скажешь, что мама четверых, фигура - огонь", "Если фигура позволяет, почему бы и нет", "Как будто 23-25-летняя девочка", "Супер выглядите, никого не слушайте", - написали в комментариях.

Недавно Жулдыз Абдукаримова высказывалась по поводу оказания гуманитарной помощи пострадавшим от паводков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2106183-esli-figura-pozvolyaet-pochemu-net-zhuldyz-abdukarimova-v-korotkoy-yubke-vyzvala-spory-v-kaznete/

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